  OTT Releases This Week: धमाके पर धमाका! इस हफ्ते OTT पर आएगी फिल्मों की बाढ़, यहां देखें लिस्ट

OTT Releases This Week: धमाके पर धमाका! इस हफ्ते OTT पर आएगी फिल्मों की बाढ़, यहां देखें लिस्ट

OTT Releases This Week: ग्रिटी क्राइम थ्रिलर और वॉर ड्रामा से लेकर रोम-कॉम और डॉक्यूमेंट्री तक, इस हफ़्ते की OTT रिलीज़ Netflix, Prime Video, SonyLIV और ZEE5 पर नई कहानियाँ लेकर आई हैं.


By: Heena Khan | Published: January 15, 2026 1:19:29 PM IST

OTT Releases This Week: धमाके पर धमाका! इस हफ्ते OTT पर आएगी फिल्मों की बाढ़, यहां देखें लिस्ट
1/6

A Packed Week for OTT Lovers

इस हफ़्ते की OTT लाइनअप में सबके लिए कुछ न कुछ है, क्राइम थ्रिलर, युद्ध की कहानियाँ, कॉमेडी, रोमांस और डॉक्यूमेंट्री. चाहे आप इंटेंसिटी वाली चीज़ें देखना चाहें या आराम से देखने वाली, नई रिलीज़ स्ट्रीम करने के लिए तैयार हैं.

OTT Releases This Week: धमाके पर धमाका! इस हफ्ते OTT पर आएगी फिल्मों की बाढ़, यहां देखें लिस्ट - Photo Gallery
2/6

Kalamkaval

यह मलयालम क्राइम थ्रिलर रियलिज़्म पर आधारित है. दमदार परफॉर्मेंस और धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाली कहानी टेंशन पैदा करती है जो लगातार बढ़ती जाती है, जिससे यह उन दर्शकों के लिए एकदम सही है जिन्हें गंभीर, रियलिस्टिक क्राइम कहानियाँ पसंद हैं.

OTT Releases This Week: धमाके पर धमाका! इस हफ्ते OTT पर आएगी फिल्मों की बाढ़, यहां देखें लिस्ट - Photo Gallery
3/6

120 Bahadur

यह एक युद्ध पर आधारित ऐतिहासिक ड्रामा है जो बहादुरी और बलिदान पर फोकस करता है. इसमें ज़ोरदार एक्शन के बजाय, हिम्मत के पीछे की इमोशनल इंसानी कहानियों को दिखाया गया है, जो युद्ध के मैदान की वीरता को ज़मीनी और सम्मानजनक तरीके से पेश करता है.

OTT Releases This Week: धमाके पर धमाका! इस हफ्ते OTT पर आएगी फिल्मों की बाढ़, यहां देखें लिस्ट - Photo Gallery
4/6

Can This Love Be Translated?

एक आकर्षक K-ड्रामा रोम-कॉम जो भाषा की बाधाओं, सांस्कृतिक मतभेदों और अप्रत्याशित रोमांस को दिखाता है. दिल को छू लेने वाले पल और हल्की-फुल्की कॉमेडी इसे अच्छी लव स्टोरीज़ के फैंस के लिए एक आरामदायक वॉच बनाती है.

OTT Releases This Week: धमाके पर धमाका! इस हफ्ते OTT पर आएगी फिल्मों की बाढ़, यहां देखें लिस्ट - Photo Gallery
5/6

Bha Bha Ba

मज़ेदार एक्शन कॉमेडी जो ह्यूमर और उथल-पुथल से भरी है. हल्की-फुल्की और मनोरंजक, यह उन दर्शकों के लिए एकदम सही है जो बिना किसी इमोशनल इंटेंसिटी या भारी कहानी के आराम करना चाहते हैं.

OTT Releases This Week: धमाके पर धमाका! इस हफ्ते OTT पर आएगी फिल्मों की बाढ़, यहां देखें लिस्ट - Photo Gallery
6/6

Taskaree: The Smuggler’s Web

यह दमदार क्राइम थ्रिलर स्मगलिंग नेटवर्क की अंधेरी दुनिया में उतरती है, और सस्पेंस और लेयर्ड कहानी के साथ एक तनावपूर्ण कहानी के ज़रिए पावर स्ट्रगल, छिपे हुए ऑपरेशन और नैतिक टकरावों को सामने लाती है.

OTT Releases This Week: धमाके पर धमाका! इस हफ्ते OTT पर आएगी फिल्मों की बाढ़, यहां देखें लिस्ट - Photo Gallery

