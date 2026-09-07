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OTT Releases This Week: इस बार ओटीटी की दुनिया में सजेगा मनोरंजन का दरबार, एक से बढ़कर एक फिल्में-सीरीज इस हफ्ते होंगी रिलीज

OTT Releases This Week: सितंबर महीने के नए सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है. इस बार कई फिल्में और सीरीज ओटीटी पर रिलीज हो रही है. यानी के ये वीक दर्शकों के लिए बेहद खास होने वाला है. देखें उन फिल्मों और सीरीज के नाम. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 7, 2026 6:14:26 PM IST

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अली बाबा और 40 भूत

भूतों से जुड़ी रहस्यमयी कहानियों पर आधारित वेब सीरीज 'अली बाबा एंड 40 घोस्ट्स' 11 सितंबर से जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. इसमें आशा नेगी और विशाल वशिष्ठ मुख्य भूमिका में हैं. सीरीज में 40 एपिसोड हैं, जिनमें से हर शुक्रवार, 11 सितंबर से चार नए एपिसोड रिलीज होंगे.

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चुंबक

आतिश कपाड़िया और जेडी मजेठिया द्वारा निर्मित यह हिंदी कॉमेडी सीरीज एक शहरी सोसायटी में रहने वाले पांच परिवारों की कहानी है. सभी परिवारों की जिंदगी रिश्तों, आपसी झगड़ों और कई अनोखी परिस्थितियों के बीच एक-दूसरे से जुड़ती जाती है. यह सीरीज 10 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

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फौदा सीजन 5

मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक रोमांच से भरपूर 'फाउदा सीजन 5' 8 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. इसकी कहानी 7 अक्टूबर 2023 के इज़राइल हमलों के दो साल बाद की घटनाओं पर आधारित है.

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घमासान

यह क्राइम ड्रामा सीरीज आईपीएस अधिकारी आदित्य की कहानी है, जो कुख्यात डाकू महाराज का पीछा करता है. तिग्मांशु धूलिया के निर्देशन में बनी इस सीरीज में प्रतीक गांधी, अरशद वारसी और इशिता दत्ता मुख्य भूमिका में हैं. यह सीरीज 11 सितंबर से जी 5 पर स्ट्रीम होगी.

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जंगल टेल्स विथ मोगली

इस हफ्ते एनिमेटेड सीरीज़ 'जंगल टेल्स विद मोगली' भी रिलीज हो रही है. यह बच्चों के साथ देखने के लिए अच्छी है और 12 सितंबर से जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

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द रिवल्यूशनरीज

सच्ची घटनाओं से प्रेरित वेब सीरीज़ 'द रिवोल्यूशनरीज' भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है. निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी यह सीरीज़ 11 सितंबर को प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी. इसमें भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पीरजादा मुख्य भूमिकाओं में हैं.

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