OTT Releases This Week: इस बार ओटीटी की दुनिया में सजेगा मनोरंजन का दरबार, एक से बढ़कर एक फिल्में-सीरीज इस हफ्ते होंगी रिलीज

चुंबक

आतिश कपाड़िया और जेडी मजेठिया द्वारा निर्मित यह हिंदी कॉमेडी सीरीज एक शहरी सोसायटी में रहने वाले पांच परिवारों की कहानी है. सभी परिवारों की जिंदगी रिश्तों, आपसी झगड़ों और कई अनोखी परिस्थितियों के बीच एक-दूसरे से जुड़ती जाती है. यह सीरीज 10 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.