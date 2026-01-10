  • Home>
  • हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक… इस हफ्ते OTT पर कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज हो रहीं रिलीज? यहां देखें पूरी लिस्ट

OTT Releases This Week: आज शनिवार है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस हफ्ते ओटीटी पर कौन-कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली है. Netflix से लेकर Amazon Prime और Jio Hotstar तक वीकेंड एंटरटेनमेंट के लिए इन लेटेस्ट फिल्मों और सीरीज का आनंद ले सकते हैं.


By: Sohail Rahman | Last Updated: January 10, 2026 5:49:43 PM IST

Alpha Males Season 4 - Photo Gallery
1/8

अल्फा मेल्स सीज़न 4 (नेटफ्लिक्स) । Alpha Males Season 4 (Netflix)

एक कॉमेडी-ड्रामा सीरीज जो मजेदार तरीके से मॉडर्न मर्दानगी, रिश्तों और दोस्ती को दिखाती है. नया सीजन मजेदार सटायर, अजीब सिचुएशन और बदलते जेंडर रोल्स और पर्सनल ग्रोथ पर सोशल कमेंट्री के साथ जारी है.

Mask - Photo Gallery
2/8

मास्क (ZEE5) । Mask (ZEE5)

एक जासूस वेलू एक खतरनाक इन्वेस्टिगेशन में फंस जाता है जब एक रहस्यमयी नकाबपोश गैंग सामने आता है. जैसे-जैसे राज, भ्रष्टाचार और छिपे हुए एजेंडे सामने आते हैं, उसे अपने कामों की चौंकाने वाली सच्चाइयों और नतीजों का सामना करना पड़ता है.

Akhanda 2 - Photo Gallery
3/8

अखंडा 2 (Netflix) । Akhanda 2 (Netflix)

नंदामुरी बालकृष्ण दिव्य योद्धा अखंडा और उनके जुड़वां भाई के रूप में वापस आते हैं, जो काले जादू और बायोलॉजिकल युद्ध का इस्तेमाल करके एक नए खतरे का सामना करते हैं. ज़बरदस्त एक्शन, आध्यात्मिक थीम और देशभक्ति की भावना इस रोमांचक तेलुगु सीक्वल को आगे बढ़ाती है.

People We Meet on Vacation - Photo Gallery
4/8

पीपल वी मीट ऑन वेकेशन (Netflix) । People We Meet on Vacation (Netflix)

यह Netflix रिलीज दोस्ती, रोमांस और खुद को खोजने को मिलाती है. खूबसूरत छुट्टियों की जगहें, आकर्षक बातचीत और दिल को छू लेने वाली बातचीत एक इमोशनल कहानी बनाती है, जो दर्शकों को याद दिलाती है कि कैसे पल भर के पल सार्थक कनेक्शन और यादों में बदल सकते हैं.

De De Pyar De 2 - Photo Gallery
5/8

दे दे प्यार दे 2 (Netflix) । De De Pyar De 2 (Netflix)

यह सीक्वल ओरिजिनल की तरह ही प्यार और पारिवारिक रिश्तों की हल्की-फुल्की कहानी को जारी रखता है. Netflix के दर्शक मजेदार पल, मजेदार डायलॉग और रोमांटिक एडवेंचर का आनंद ले सकते हैं, जो सभी एक मजेदार, आकर्षक और मनोरंजक कहानी में बुने हुए हैं.

Balti - Photo Gallery
6/8

बाल्टी (Amazon Prime Video) । Balti (Amazon Prime Video)

यह फिल्म सस्पेंस से भरी कहानी, क्राइम ड्रामा और जबरदस्त ट्विस्ट देती है. दमदार परफॉर्मेंस, हाई-स्टेक सिचुएशन और इंटेंस सीक्वेंस के साथ, यह फ़िल्म थ्रिलर पसंद करने वालों को शुरू से आखिर तक नॉन-स्टॉप रोमांच से जोड़े रखती है.

Downton Abbey - Photo Gallery
7/8

डाउनटन एबे (Netflix, Jio Hotstar) । Downton Abbey (Netflix, Jio Hotstar)

यह एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ है जो कुलीन क्रॉली परिवार और उनके नौकरों पर आधारित है, जिसमें 20वीं सदी की शुरुआत के इंग्लैंड की पृष्ठभूमि में पीरियड रोमांस, क्लास के टकराव, सामाजिक बदलाव और इमोशनल कहानी को मिलाया गया है.

Your OTT weekend guide - Photo Gallery
8/8

आपका OTT वीकेंड गाइड (Your OTT weekend guide)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस हफ्ते की OTT लाइन-अप एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और सस्पेंस से भरी है. Netflix से लेकर Prime Video और Jio Hotstar तक हर उम्र के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ है. इस वीकेंड अपने स्नैक्स लें, आराम से बैठें और आज ही इन टॉप रिलीज को स्ट्रीम करना शुरू करें!

