OTT Releases This Week: मनोज बाजपेयी की ‘गजब रात’ से लेकर ‘सूमो दीदी’ तक, इस सप्ताह ओटीटी पर ये फिल्में-सीरीज देंगी दस्तक

चार यार

यह आठ एपिसोड की क्राइम ड्रामा सीरीज 2000 के दशक के मुंबई की कहानी दिखाती है. इसमें चार मिडिल क्लास दोस्तों जय, टोनी, साहिल और समीर की जिंदगी दिखाई गई है, जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में फंस जाते हैं. पुलिस की नजर पड़ने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं और दोस्ती ही उनका सहारा बनती है. सीरीज में पूरव झा, नमन जैन, साकिब अयूब और प्रयारक मेहता मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसका निर्देशन विनय वैकुल ने किया है. यह सीरीज 23 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.