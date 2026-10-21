OTT Releases This Week: मनोज बाजपेयी की ‘गजब रात’ से लेकर ‘सूमो दीदी’ तक, इस सप्ताह ओटीटी पर ये फिल्में-सीरीज देंगी दस्तक
OTT Releases This Week October: फिल्मों के दीवानों के लिए अक्टूबर का ये सप्ताह काफी शानदार होने वाला है. कई फिल्में ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में मनोज बाजपेयी की फिल्म ‘गजब रात’ भी शामिल हैं. आइए जानते हैं अन्य फिल्मों के नाम.
गजब रात
रितेश शाह के निर्देशन में बनी इस थ्रिलर में मनोज बाजपेयी पुलिसवाले की भूमिका में नजर आएंगे. कहानी एक रात की है, जिसमें एक फैसले से कई घटनाएं शुरू हो जाती हैं. फिल्म में दिव्या दत्ता, अक्षय ओबेरॉय और नुसरत भरुचा भी अहम किरदारों में हैं.
गजब रात
इस फिल्म का पहले नाम ‘घूसखोर पंडित’ था, लेकिन विवाद के बाद मेकर्स ने इसे बदलकर ‘गजब रात’ कर दिया. यह फिल्म 23 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
सूमो दीदी
जयंत रोहतगी के निर्देशन में बनी यह स्पोर्ट्स बायोपिक भारत की पहली प्रोफेशनल महिला सूमो रेसलर हेतल दवे की जिंदगी पर आधारित है. श्रेयम भगनानी इसमें मुख्य भूमिका निभा रही हैं. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे बॉडी-शेमिंग और परिवार की चुनौतियों के बावजूद हेतल देश के लिए वर्ल्ड सूमो चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का सपना पूरा करना चाहती हैं. यह फिल्म जी 5 पर 23 अक्टूबर को रिलीज होगी.
द पैराडाइज
साउथ सुपरस्टार नानी अभिनीत यह फिल्म 22 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी. यह फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में उपलब्ध होगी.
चार यार
यह आठ एपिसोड की क्राइम ड्रामा सीरीज 2000 के दशक के मुंबई की कहानी दिखाती है. इसमें चार मिडिल क्लास दोस्तों जय, टोनी, साहिल और समीर की जिंदगी दिखाई गई है, जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में फंस जाते हैं. पुलिस की नजर पड़ने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं और दोस्ती ही उनका सहारा बनती है. सीरीज में पूरव झा, नमन जैन, साकिब अयूब और प्रयारक मेहता मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसका निर्देशन विनय वैकुल ने किया है. यह सीरीज 23 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.