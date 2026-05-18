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OTT Releases This Week: क्राइम से लेकर रोमांस तक, OTT पर धमाल मचाएंगी ये फिल्में-सीरीज; यहां देखें लिस्ट

OTT Releases This Week: मई का तीसरा हफ्ता मनोरंजन के लिहाज से बेहद खास होने वाला है. इस हफ्ते यानी 18 मई से 14 मई के बीच OTT प्लेटफॉर्म्स पर कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. इस पूरे हफ्ते क्राइम, थ्रिलर, रोमांस और रियलिटी शो का भरपूर मजा ले सकते हैं. आइए जानते हैं इस पूरे हफ्ते आपको क्या-क्या नया देखने को मिलने वाला है. 


By: Preeti Rajput | Published: May 18, 2026 11:50:48 AM IST

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देसी ब्लिंग

रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' इस हफ्ते से OTT पर देखने को मिल सकता है. यह शो दुबई में रहने वाले अमीर और भारतीयों की लाइफस्टाइल को दिखाएगा. शो में करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश जैसे पॉपूलर चेहरे नजर आने वाले हैं. यह शो 20 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.

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जैक रायन: घोस्ट वॉर

जैक रयान फ्रेंचाइजी का नया चैप्टर ‘जैक रायन: घोस्ट वॉर’ 20 मई को प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाला है. यह एक पॉलीटिकल एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. जिसका निर्देशन एंड्रयू बर्नस्टीन ने किया है.

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सतरंगी: बदले का खेल

एक्शन-क्राइम वेब सीरीज सतरंगी: बदले का खेल 22 मई को जी5 पर स्ट्रीमिंग होगी. इस सीरीज में अंशुमन पुष्कर, आरजे महवश और कुमुद मिश्रा लीड रोल में नजर आने वाले हैं.

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सिस्टम

कोर्टरूम ड्रामा सीरीज ‘सिस्टम’ का निर्देशन अश्विनी अय्यर तिवारी ने किया है. यह फिल्म 22 मई को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग होगी. इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर लीड रोल में नजर आने वाले हैं.

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द बरो

The Boroughs 21 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. यह सीरीज रहस्यों से भरी है, अंत तक फिल्म में अनसुलझे रहस्य देखने को मिलने वाले हैं.

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मधुविधु

मधुविधु एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. यह फिल्म विष्णु अरविंद द्वारा निर्देशित है. फिल्म 22 मई से यह सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी. इसमें शराफ यू धीन, कल्याणी पणिक्कर, जगदीश जैसे मशहूर कलाकर नजर आएंगे.

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