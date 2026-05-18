OTT Releases This Week: क्राइम से लेकर रोमांस तक, OTT पर धमाल मचाएंगी ये फिल्में-सीरीज; यहां देखें लिस्ट

OTT Releases This Week: मई का तीसरा हफ्ता मनोरंजन के लिहाज से बेहद खास होने वाला है. इस हफ्ते यानी 18 मई से 14 मई के बीच OTT प्लेटफॉर्म्स पर कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. इस पूरे हफ्ते क्राइम, थ्रिलर, रोमांस और रियलिटी शो का भरपूर मजा ले सकते हैं. आइए जानते हैं इस पूरे हफ्ते आपको क्या-क्या नया देखने को मिलने वाला है.