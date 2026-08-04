इस सप्ताह लगेगा मनोरंजन का मेला, ओटीटी पर रिलीज होंगी ये 5 बेहतरीन फिल्में और सीरीज, बना लें वीकेंड का प्लान

OTT Release this Week: अगस्त के महीने में ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का मेला लगने वाला है. ओटीटी पर अलग-अलग जॉनर की फिल्में रिलीज होने वाली हैं. अगर आप क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस के साथ ही वॉर ड्रामा, फैमिली स्टोरी और इमोशनल लव स्टोरी देखना चाहते हैं, तो ये वीकेंड आपके लिए खास होने वाला है. ऐसे में आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीकेंड इन सीरीज और फिल्मों को देखने के लिए प्लान बना सकते हैं.