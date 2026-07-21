OTT Release This Week: वीकेंड का प्लान एकदम सेट! OTT पर एंट्री मार रही ये जबरदस्त 7 फिल्में-सीरीज; यहां देखें लिस्ट

OTT Release This Week: OTT पर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए फिल्मों-सीरीज के एक नई खेप आने वाले हैं. इस हफ्ते बारिश के मौसम में घर बैठकर आप शानदार फिल्मों और वेबसीरीज का मजा ले सकते हैं. रोमांस से लेकर थ्रिलर, कॉमेडी, एनीमे और स्पोर्ट्स ड्रामा तक, OTT प्लेटफॉर्म्स पर कई शानदार रिलीज आपका इंतजार कर रही हैं. अगर आप अपनी वॉचलिस्ट अपडेट करने का विचार कर रहे हैं, तो 20 जुलाई के बीच आने वाली ये बड़ी रिलीज जरूर देखें.