OTT Release This Week: वीकेंड का प्लान एकदम सेट! OTT पर एंट्री मार रही ये जबरदस्त 7 फिल्में-सीरीज; यहां देखें लिस्ट
OTT Release This Week: OTT पर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए फिल्मों-सीरीज के एक नई खेप आने वाले हैं. इस हफ्ते बारिश के मौसम में घर बैठकर आप शानदार फिल्मों और वेबसीरीज का मजा ले सकते हैं. रोमांस से लेकर थ्रिलर, कॉमेडी, एनीमे और स्पोर्ट्स ड्रामा तक, OTT प्लेटफॉर्म्स पर कई शानदार रिलीज आपका इंतजार कर रही हैं. अगर आप अपनी वॉचलिस्ट अपडेट करने का विचार कर रहे हैं, तो 20 जुलाई के बीच आने वाली ये बड़ी रिलीज जरूर देखें.
मुसाफिर कैफे – नेटफ्लिक्स
रोमांटिक ड्रामा मुसाफिर कैफे 24 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगा. आठ-एपिसोड की इस सीरीज में विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना हैं.
WWE: अनरियल सीजन 3 – नेटफ्लिक्स
रेसलिंग फैन WWE: अनरियल सीजन 3 को 21 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं. कंपनी लास वेगास में रेसलमेनिया 42 की तैयारी कर रही है.
आदर्श बाल विद्यालय – प्राइम वीडियो
आदर्श बाल विद्यालय 24 जुलाई को प्राइम वीडियो पर आएगा. सात-एपिसोड की इस हिंदी कॉमेडी-ड्रामा में के के मेनन एक अलग तरह के हेडमास्टर का रोल निभा रहे हैं.
स्टुअर्ट फेल्स टू सेव द यूनिवर्स – JioHotstar
स्टुअर्ट फेल्स टू सेव द यूनिवर्स का प्रीमियर 24 जुलाई को भारत में JioHotstar पर हो रहा है. इस साइंस-फिक्शन कॉमेडी स्पिन-ऑफ में केविन सुसमैन कॉमिक बुक स्टोर के मालिक स्टुअर्ट ब्लूम के रूप में वापसी कर रहे हैं.
ए टॉक्सिक लव स्टोरी – नेटफ्लिक्स
नेटफ्लिक्स ए टॉक्सिक लव स्टोरी के साथ एक और दिलचस्प ट्रू-क्राइम डॉक्यूमेंट्री लेकर आया है. यह डॉक्यूमेंट्री एक नए शादीशुदा जोडे की कहानी है, जिनकी जिंदगी धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद उलट-पुलट हो जाती है.
ब्लीच: थाउजेंड-ईयर ब्लड वॉर सीजन 4 – JioHotstar
ब्लीच: थाउजेंड-ईयर ब्लड वॉर सीजन 4 इस हफ्ते JioHotstar पर स्ट्रीम हो रहा है, जिसमें इचिगो कुरोसाकी की य्वाच के खिलाफ आखिरी लडाई दिखाई जाएगी.
द डिंक – Apple TV+
स्पोर्ट्स कॉमेडी द डिंक 24 जुलाई को Apple TV+ पर दुनिया भर में प्रीमियर होगी. फिल्म में जेक जॉनसन और मैरी स्टीनबर्गन हैं.