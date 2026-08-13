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OTT Releases This Friday: कॉकटेल 2 से लेकर आखिरी सवाल तक…ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस हफ्ते कौन-कौन सी फिल्में हो रही रिलीज?

OTT Releases This Friday: 14 अगस्त से कई नई फिल्में और सीरीज ओटीटी के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है. जिसका दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था. कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता से लेकर शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 तक कई फिल्में भारत में नेटफ्लिक्स, जी 5, अमेजन प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होंगी.


By: Sohail Rahman | Published: August 13, 2026 8:43:44 PM IST

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भारत भाग्य विधाता

कंगना रनौत की ‘भारत भाग्य विधाता’ ‘जी 5 (ZEE 5)’ पर 14 अगस्त को रिलीज हो रही है. अगर इस कहानी की बात करें तो 2008 के मुंबई 26/11 आतंकी हमलों की सच्ची घटनाओं पर आधारित ‘भारत भाग्य विधाता' उन डॉक्टरों, नर्सों और हॉस्पिटल स्टाफ की कहानी है जिन्होंने कामा हॉस्पिटल में मरीजों की जान बचाई थी.

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