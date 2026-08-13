OTT Releases This Friday: कॉकटेल 2 से लेकर आखिरी सवाल तक…ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस हफ्ते कौन-कौन सी फिल्में हो रही रिलीज?
OTT Releases This Friday: 14 अगस्त से कई नई फिल्में और सीरीज ओटीटी के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है. जिसका दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था. कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता से लेकर शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 तक कई फिल्में भारत में नेटफ्लिक्स, जी 5, अमेजन प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होंगी.
भारत भाग्य विधाता
कंगना रनौत की ‘भारत भाग्य विधाता’ ‘जी 5 (ZEE 5)’ पर 14 अगस्त को रिलीज हो रही है. अगर इस कहानी की बात करें तो 2008 के मुंबई 26/11 आतंकी हमलों की सच्ची घटनाओं पर आधारित ‘भारत भाग्य विधाता' उन डॉक्टरों, नर्सों और हॉस्पिटल स्टाफ की कहानी है जिन्होंने कामा हॉस्पिटल में मरीजों की जान बचाई थी.
कॉकटेल 2
शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘कॉकटेल 2’ नेटफ्लिक्स पर 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है.
आखिरी सवाल
नमाशी चक्रवर्ती और संजय दत्त की ‘आखिरी सवाल’ 14 अगस्त को Lionsgate Play रिलीज होने वाली है.
डोंट से गुड लक
सनी सैंडलर, मेलनी लिन्स्की, मैक्स ग्रीनफील्ड की ‘डोंट से गुड लक’ ( Don't Say Good Luck) 14 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.
उमथेथो
नकोबाइल नुनु के.एच., गिवेन स्टुरमैन, टोनी कगोरोगे की उमथेथो (umthetho) नेटफ्लिक्स पर 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है.