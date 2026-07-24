OTT Release This Week: वीकेंड होगा सुपर-हिट; नेटफ्लिक्स, प्राइम और हॉटस्टार पर आ रही हैं ये 7 धमाकेदार फिल्में और सीरीज!

OTT Release This Week: पॉपकॉर्न का टब तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस हफ्ते OTT प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट का पूरा ओवरडोज़ मिलने वाला है. थ्रिलर और सस्पेंस से लेकर कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस तक, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई जबरदस्त फिल्में और सीरीज स्ट्रीम होने जा रही हैं. चाहे आपको बॉलीवुड ड्रामा पसंद हो या हॉलीवुड का सस्पेंस, इस हफ्ते OTT पर हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ खास है. तो देर किस बात की, अपनी पसंद का शो चुनें और वीकेंड में बिंज-वॉचिंग का मजा लें. आइए जानते हैं कि इस हफ्ते आपकी वॉचलिस्ट में कौन-कौन से नए शो और फिल्में शामिल कर सकते हैं-