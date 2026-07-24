OTT Release This Week: वीकेंड होगा सुपर-हिट; नेटफ्लिक्स, प्राइम और हॉटस्टार पर आ रही हैं ये 7 धमाकेदार फिल्में और सीरीज!
OTT Release This Week: पॉपकॉर्न का टब तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस हफ्ते OTT प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट का पूरा ओवरडोज़ मिलने वाला है. थ्रिलर और सस्पेंस से लेकर कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस तक, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई जबरदस्त फिल्में और सीरीज स्ट्रीम होने जा रही हैं. चाहे आपको बॉलीवुड ड्रामा पसंद हो या हॉलीवुड का सस्पेंस, इस हफ्ते OTT पर हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ खास है. तो देर किस बात की, अपनी पसंद का शो चुनें और वीकेंड में बिंज-वॉचिंग का मजा लें. आइए जानते हैं कि इस हफ्ते आपकी वॉचलिस्ट में कौन-कौन से नए शो और फिल्में शामिल कर सकते हैं-
1. मुसाफिर कैफे
कहां देखें: Netflix
रिलीज डेट: 24 जुलाई 2026
भाषा: हिंदी
विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना की यह फिल्म लव, लाइफ और अनचाही मीटिंग की एक बेहद खूबसूरत स्टोरी . जब लाइफ आपको किसी ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दे जहां नए लोग आपकी सोच बदल दें तो क्या होता है? यही सब आपको इस प्यारी सी फिल्म में देखने को मिलेगा.
2. द डेविल वेअर्स प्राडा 2
कहां देखें: JioHotstar
रिलीज डेट: 29 जुलाई 2026
भाषा: अंग्रेजी
20 साल के लंबे इंतजार के बाद, इस सुपरहिट फिल्म का दूसरा पार्ट ओटीटी की दुनिया में कदम रखने जा रहा है. एन हैथवे (Anne Hathaway) और मेरिल स्ट्रीप (Meryl Streep) की यह जोड़ी एक बार फिर 'रनवे' मैगजीन की साख बचाने और नए दौर की मीडिया की चुनौतियों से निपटने के लिए स्क्रीन पर लौट रही है.
3. आदर्श बाल विद्यालय
कहां देखें: Prime Video
रिलीज डेट: 24 जुलाई 2026
भाषा: हिंदी
के के मेनन, अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया और अभिमन्यु सिंह जैसे बेहतरीन कलाकारों से सजी यह सीरीज साबित करती है कि हर कहानी में बड़े-बड़े ट्विस्ट या धमाकों की जरूरत नहीं होती. एक सिंपल और दिल को छू लेने वाली कहानी भी दर्शकों का दिल जीत सकती है.
4. द डिंक
कहां देखें: Apple TV
रिलीज डेट: 24 जुलाई 2026
भाषा: अंग्रेजी
कभी टेनिस का सितारा रहा डस्टी बॉयड (जेक जॉनसन) अब बच्चों को ट्रेनिंग देने में अटका हुआ है. लेकिन एक चोट के बाद उसकी मुलाकात होती है 'पिकलबॉल' (Pickleball) गेम से. गेम, फैमिली ड्रामा और सपनों के बीच फंसी यह कहानी काफी एंटरटेन करने वाली है.
5. पल्लीचट्टम्बी
कहां देखें: SonyLIV
रिलीज डेट: 24 जुलाई 2026
भाषा: मलयालम
अगर आपको भारी-भरकम सस्पेंस और एक्शन पसंद है, तो टोविनो थॉमस और पृथ्वीराज सुकुमारन की यह फिल्म बिल्कुल परफेक्ट है. 1950 के दशक के केरल की पृष्ठभूमि पर बनी यह कहानी चर्च और कम्युनिस्ट ताकतों के बीच खिंचती रंजिश और काले रहस्यों को सामने लाती है.
6. द ट्रूथर्स
कहां देखें: Netflix
रिलीज डेट: 24 जुलाई 2026
भाषा: स्पैनिश
यह स्पैनिश थ्रिलर एक ऐसी लड़की रूथ की कहानी है, जो अपनी मां की मौत के बाद अपने गांव लौटती है. लेकिन जैसे-जैसे उसे सच का पता चलता है, उसका शक किसी और पर नहीं बल्कि अपने ही पिता पर गहराने लगता है.
7. चिन्ना चिन्ना आसै
कहां देखें: Hotstar
रिलीज डेट: 28 जुलाई 2026
भाषा: मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी
तंजावुर की रहने वाली एक शांत स्वभाव की महिला लीला अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान बनारस में अपना फोन और पर्स खो देती है. इसके बाद एक केरल के स्कूल टीचर माधवन मास्टर के साथ मिलकर अनजाने शहर में उसका यह सफर कैसे एक जादुई मोड़ लेता है, यह इस खूबसूरत फिल्म में दिखाया गया है.