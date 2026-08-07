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आज OTT पर होगा धमाका! 7 अगस्त को रिलीज हो रही हैं ये फिल्में-सीरीज, चौथी वाली का सबसे ज्यादा इंतजार

Movies-Series Release on 7th August: सिनेमा के दीवानों के लिए आज 7 अगस्त का दिन बेहद खास है. कई फिल्में और वेब सीरीज ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं. रिलीज हो रही फिल्मों में बॉलीवुड, साउथ से लेकर हॉलीवुड तक की फिल्में-सीरीज शामिल हैं.


By: Kamesh Dwivedi | Published: August 7, 2026 3:20:41 PM IST

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डेथ इंक. सीजन 4 - नेटफ्लिक्स

स्पैनिश सीरीजी डेथ इंक. का चौथा सीजन आज 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रहा है. यह सीरीज टोरेग्रोसा फ्यूनरल होम की लड़ाई को एक अहम मोड़ पर ले आता है. जैसे ही केमी (डिएगो मार्टिन) फैमिली बिजनेस संभालने के लिए एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर उभरता है, डैमासो (कार्लोस एरेसेस) पीछे हटने से मना कर देता है, जिससे पावर के लिए जबरदस्त लड़ाई होती है. फिर असली अनबन शुरू होता है.

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लेनिन

अखिल अक्कीनेनी और भाग्यश्री बोरसे अभिनीत तेलुगु फिल्म 'लेनिन' भी आज शुक्रवार को रिलीज हुई. इस फिल्म की कहानी लेनिन पर आधारित है, जो एक अनाथ है और श्रीरामपुरम गांव में एक ताकतवर औरत अपने बेटे के साथ उसे पालती है. महाभारत से प्रेरणा लेकर, कहानी गांव के भ्रष्ट पावर स्ट्रक्चर का सामना करने और न्याय की तलाश में लंबे समय से चले आ रहे हिसाब बराबर करने के लिए उसके लौटने को दिखाती है.

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ऑपरेशन सफेद सागर

सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, अभय वर्मा, दीया मिर्जा, प्राजक्ता कोली और आदिल हुसैन जैसे कलाकारों से सजी यह फिल्म 'ऑपरेशन सफेद सागर' भी 7 अगस्त को रिलीज हुई. इसकी कहानी कारगिल युद्ध में वायुसेना के शौर्य की कहानी दिखाई गई है.

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अवर स्टिकी लव

यह एक रोमांटिक कॉमेडी K-ड्रामा हैं, जिसमें गो यून-से (हा यंग) की कहानी है. भारत में आजकल कोरियन ड्रामा का क्रेज बढ़ रहा है. इसका लोगों का बेसब्री से इंतजार था.

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द लास्ट हाउस

यह फिल्म एक जबरदस्त साइंस-फिक्शन हॉरर थ्रिलर, द लास्ट हाउस चार लोगों के एक परिवार की कहानी है जो जागते हैं और पाते हैं कि वे अपने ही घर में अजीब तरह से फंस गए हैं. बचने का कोई रास्ता नहीं होने और उनके खाने-पीने और सामान तेज़ी से कम होते जा रहे हैं, इसलिए उन्हें मिलकर इस खतरनाक पहेली को सुलझाना होगा, इससे पहले कि निराशा उन्हें तोड़ दे.

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