आज OTT पर होगा धमाका! 7 अगस्त को रिलीज हो रही हैं ये फिल्में-सीरीज, चौथी वाली का सबसे ज्यादा इंतजार

लेनिन

अखिल अक्कीनेनी और भाग्यश्री बोरसे अभिनीत तेलुगु फिल्म 'लेनिन' भी आज शुक्रवार को रिलीज हुई. इस फिल्म की कहानी लेनिन पर आधारित है, जो एक अनाथ है और श्रीरामपुरम गांव में एक ताकतवर औरत अपने बेटे के साथ उसे पालती है. महाभारत से प्रेरणा लेकर, कहानी गांव के भ्रष्ट पावर स्ट्रक्चर का सामना करने और न्याय की तलाश में लंबे समय से चले आ रहे हिसाब बराबर करने के लिए उसके लौटने को दिखाती है.