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Ott Release This Week: भरपूर रोमांस और धड़ा-धड़ ट्विस्ट, Netflix से लेकर Hotstar पर रिलीज हो रही 6 फिल्में; देखें लिस्ट

Ott Release This Week: जुलाई 2026 में OTT प्लेटफॉर्म्स पर मनोरंजन की भरमार है. प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार पर ‘ऐली’ से लेकर ‘इक्का’ तक तमाम फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. इनमें कॉमेडी, रोमांस, एक्शन और ड्रामा जैसे जॉनर शामिल हैं. आइए देखते हैं लिस्ट.


By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 2, 2026 1:19:33 PM IST

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‘ऐली’

कॉमेडी और फैशन पर आधारित ये वेब सीरीज 1 जुलाई 2026 से स्ट्रीम हो चुकी है. इसमें युवा जीवन की मजेदार और प्रेरक झलक दिखाई गई है.

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‘प्रीतम एंड पेड्रो’

राजकुमार हिरानी द्वारा लिखित ये सीरीज 3 जुलाई से जियोहॉटस्टार पर आएगी. इसके जरिए वीर हिरानी अभिनय की दुनिया में कदम रख रहे हैं.

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‘पेड्डी’

राम चरण और जाह्नवी कपूर की ये फिल्म 4 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी. इसमें एक्शन और ड्रामा का तड़का देखने को मिलेगा.

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‘इक्का’

10 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली इस फिल्म में सनी देओल और अक्षय खन्ना 29 साल बाद साथ नजर आएंगे.

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‘हार्टस्टॉपर फॉरएवर S4’

ये फेमस सीरीज 17 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर आएगी. इस बार कहानी का अंतिम और भावनात्मक अध्याय दिखेगा.

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‘सुपर सुब्बू’

मिथिला पालकर और मुरली शर्मा अभिनीत ये सीरीज 2 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी, जिसमें हल्का-फुल्का मनोरंजन मिलेगा.

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