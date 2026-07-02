Ott Release This Week: भरपूर रोमांस और धड़ा-धड़ ट्विस्ट, Netflix से लेकर Hotstar पर रिलीज हो रही 6 फिल्में; देखें लिस्ट

Ott Release This Week: जुलाई 2026 में OTT प्लेटफॉर्म्स पर मनोरंजन की भरमार है. प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार पर ‘ऐली’ से लेकर ‘इक्का’ तक तमाम फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. इनमें कॉमेडी, रोमांस, एक्शन और ड्रामा जैसे जॉनर शामिल हैं. आइए देखते हैं लिस्ट.