इस हफ्ते OTT पर लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, ये नई फिल्में-सीरीज मचाएंगी धमाल

OTT Release This Week: हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ओटीटी (OTT) पर तमाम धमाकेदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है. इस हफ्ते आप नई सीरीज और फिल्मों (Films And Webseries) का मजा ले सकते हैं. इस लिस्ट में क्राइम, सस्पेंस, थ्रिल और कॉमेडी सबकुछ मौजूद है. आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन सी फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही है.