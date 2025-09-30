इस हफ्ते OTT पर लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, ये नई फिल्में-सीरीज मचाएंगी धमाल - Photo Gallery
इस हफ्ते OTT पर लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, ये नई फिल्में-सीरीज मचाएंगी धमाल

OTT Release This Week: हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ओटीटी (OTT) पर तमाम धमाकेदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है. इस हफ्ते आप नई सीरीज और फिल्मों (Films And Webseries) का मजा ले सकते हैं. इस लिस्ट में क्राइम, सस्पेंस, थ्रिल और कॉमेडी सबकुछ मौजूद है. आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन सी फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही है. 

By: Preeti Rajput | Published: September 30, 2025 11:09:51 AM IST

1/7

प्ले डर्टी (अंग्रेज़ी)

प्ले डर्टी (अंग्रेज़ी) एक एक्शन थ्रिलर है. इस सीरीज में मार्क वाह्लबर्ग, लाकीथ स्टैनफील्ड, रोज़ा सालाज़ार जैसे कई एक्टर नजर आएंगे. इसे आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. यह 1 अक्टूबर से स्ट्रीम होगी.

2/7

मद्रासी

मद्रासी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म में शिवकार्तिकेयन मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे. ये फिल्म एक अक्टूबर को रिलीज होगी. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

3/7

स्टीव

इस फ़िल्म में सिलियन मर्फी ने काफी बेहतरीन किरदार निभाया है. यह फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. कहानी जीवन में आने वाले संघर्षों को हाइलाइट करती है.

4/7

मॉन्स्टर: द एड गीन

यह सीज़न सीरियल किलर और कब्र लुटेरे पर बेस्ड है. ये बेस्ट क्राइम ड्रामा एंथोलॉजी सीरीज है. इसे आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर देख सकते हैं. यह 5 अक्टूबर से स्ट्रीम हो रही है.

5/7

द गेम यू नेवर प्ले अलोन

द गेम यू नेवर प्ले अलोन में आपकों एक महिला गेम डेवलपर भी कहानी देखने को मिलेगी.  इस थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. यह 2 अक्टूबर से स्ट्रीम होने जा रही है.

6/7

13th सम लेसन आर नॉट टॉट इन क्लॉसरूम

13th सम लेसन आर नॉट टॉट इन क्लॉसरूम एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है. इसे आप 1 अक्टूबर से देख सकते हैं. यह ओटीटी के प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी.

7/7

लव इज़ ब्लाइंड सीज़न 9

हिट सोशल एक्सपेरिमेंट रियलिटी सीरीज़ वापस आ गई है. सीज़न 9 आप 1 अक्टूबर से देख सकते हैं. यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

