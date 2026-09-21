OTT Release This Week: OTT पर लगेगा मनोरंजन का मेला! इस हफ्ते ‘टॉक्सिक’ समेत रिलीज होंगी ये फिल्में और वेब सीरीज
OTT Release This Week: इस हफ्ते शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को ओटीटी के अलग-अलग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, जी 5 और सोनी लिव पर कई फिल्में और वेब सीरीज हो रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं.
हुंकार: द रोर – जियो हॉटस्टार
जियो हॉटस्टार पर 25 सितंबर को ‘हुंकार: द रोर’ वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं. जिसमें अनीता पड्डा मुख्य किरदार निभा रही है. पड्डा ने मीनू रावत का रोल निभाया है, जो 17 साल की लड़की है. सुनील चाकोसी पर उसके आरोपों ने उस समुदाय में हलचल मचा दी है, जहां चाकोसी की बात को हमेशा बिना किसी सवाल के माना जाता रहा है. चाकोसी कोई आम आरोपी नहीं है. उसके मानने वाले उसे ‘बापजी’ कहकर सम्मान देते हैं; वह एक कल्ट लीडर है, जिसके चारों ओर आस्था, वफ़ादारी और डर का एक बड़ा घेरा बना हुआ है. फातिमा सना शेख एक सख्त पुलिस अफसर का किरदार निभा रही हैं. इसके अलावा, इस सीरीज में मोहम्मद जीशान अय्यूब, अर्जुन माथुर, रघुबीर यादव और राम कपूर अहम भूमिकाओं में हैं. कोर्टरूम इस कहानी का सिर्फ एक युद्ध का मैदान है, जहां गवाही, निष्ठा और संस्थागत ताकत बार-बार टकराते हैं.
शक: ट्रस्ट नो वन –नेटफ्लिक्स
नेटफ्लिक्स पर 24 सितंबर को एक नई और धमाकेदार वेब सीरीज रिलीज हो रहा है. जिससे परिणिति चोपड़ा वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू करने जा रही है, इस सीरीज में चोपड़ा के साथ जेनिफर विंगेट, ताहिर राज भसीन, सोनी राजदान, सुमीत व्यास, अनूप सोनी और हरलीन सेठी भी अहम भूमिका निभा रहे हैं.
टॉक्सिक- ए फेरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स
गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी टॉक्सिक: ए फेरीटेल फॉर ग्रोन अप्स, जिसमें यश मुख्य भूमिका में हैं. 25 सितंबर को जी 5 पर रिलीज होने वाली है. यह फिल्म आपको आजादी के बाद के गोवा की अंधेरी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ले जाएगी. कहानी के केंद्र में राया है, जिसका आपराधिक दुनिया में आगे बढ़ना हिंसा, धोखे और सत्ता की भूख से प्रेरित है. हालांकि, वह जितना ऊपर चढ़ता है, उसके बनाए साम्राज्य को बनाए रखने की व्यक्तिगत कीमत उतनी ही ज्यादा चुकानी पड़ती है. अपने बेटे रूमी के साथ उसका रिश्ता तब खास तौर पर अहम हो जाता है जब विरासत, महत्वाकांक्षा और नतीजों से जुड़े सवाल एक-दूसरे से जुड़ने लगते हैं.
डोंट बी शाई – प्राइम वीडियो
प्राइम वीडियो पर 25 सितंबर को डोंट बी शाई फिल्म रिलीज हो रही है. आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट का प्रोडक्शन हाउस 'इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस' इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के जरिए चार नए युवा एक्टर्स को पेश कर रहा है. यह फिल्म दिखाती है कि जिंदगी अक्सर हमारी बनाई योजनाओं के हिसाब से नहीं चलती, और यह बात कितनी अजीब और दिलचस्प हो सकती है. आरुषि बजाज, पीयूष खटी, अंश दुग्गल और बियांका अरोड़ा ने मुख्य भूमिका निभाई है. यह फिल्म अपने युवा किरदारों की दोस्ती, आकर्षण, जलन और बड़े होने के अजीब दौर की कहानी दिखाती है. कुणाल रॉय कपूर, अनुराग बसु, नेहा धूपिया और अंजू अल्वा नाइक इसमें सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे.
राइज एंड फॉल सीजन 2
प्राइम वीडियो पर 26 सितंबर से राइज एंड फॉल सीजन 2 रियलिटी शो की स्ट्रीमिंग शुरू होने वाली है. जिसे पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट करेंगे. इस रियलिटी कॉम्पिटिशन में 15 कंटेस्टेंट को एक ऐसे सोशल स्ट्रक्चर में रखा जाता है जो जानबूझकर अस्थिर होता है और जहां किसी की भी पोजिशन पक्की नहीं होती. पार्टिसिपेंट्स को एक ऐसे फॉर्मेट में खेलना होता है जहां पावर कभी भी बदल सकती है; जो लोग एक पल में फायदों का मजा ले रहे होते हैं, वे बाद में काफी मुश्किल स्थिति में आ सकते हैं. क्योंकि स्टेटस लगातार बदलता रहता है, इसलिए यह कॉम्पिटिशन व्यक्तिगत परफ़ॉर्मेंस के साथ-साथ रिश्तों और स्ट्रैटेजी पर भी उतना ही निर्भर करता है. गठबंधन तब बहुत कमजोर हो जाते हैं जब ऊपर बढ़ने के लिए जिन लोगों की जरूरत होती है, वही लोग तब भी सामने आ सकते हैं जब किस्मत अचानक पलट जाए.