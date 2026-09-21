OTT Release This Week: OTT पर लगेगा मनोरंजन का मेला! इस हफ्ते ‘टॉक्सिक’ समेत रिलीज होंगी ये फिल्में और वेब सीरीज

राइज एंड फॉल सीजन 2

प्राइम वीडियो पर 26 सितंबर से राइज एंड फॉल सीजन 2 रियलिटी शो की स्ट्रीमिंग शुरू होने वाली है. जिसे पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट करेंगे. इस रियलिटी कॉम्पिटिशन में 15 कंटेस्टेंट को एक ऐसे सोशल स्ट्रक्चर में रखा जाता है जो जानबूझकर अस्थिर होता है और जहां किसी की भी पोजिशन पक्की नहीं होती. पार्टिसिपेंट्स को एक ऐसे फॉर्मेट में खेलना होता है जहां पावर कभी भी बदल सकती है; जो लोग एक पल में फायदों का मजा ले रहे होते हैं, वे बाद में काफी मुश्किल स्थिति में आ सकते हैं. क्योंकि स्टेटस लगातार बदलता रहता है, इसलिए यह कॉम्पिटिशन व्यक्तिगत परफ़ॉर्मेंस के साथ-साथ रिश्तों और स्ट्रैटेजी पर भी उतना ही निर्भर करता है. गठबंधन तब बहुत कमजोर हो जाते हैं जब ऊपर बढ़ने के लिए जिन लोगों की जरूरत होती है, वही लोग तब भी सामने आ सकते हैं जब किस्मत अचानक पलट जाए.