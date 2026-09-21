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OTT Release This Week: OTT पर लगेगा मनोरंजन का मेला! इस हफ्ते ‘टॉक्सिक’ समेत रिलीज होंगी ये फिल्में और वेब सीरीज

OTT Release This Week: इस हफ्ते शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को ओटीटी के अलग-अलग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, जी 5 और सोनी लिव पर कई फिल्में और वेब सीरीज हो रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं.


By: Sohail Rahman | Published: September 21, 2026 6:53:47 PM IST

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हुंकार: द रोर – जियो हॉटस्टार

जियो हॉटस्टार पर 25 सितंबर को ‘हुंकार: द रोर’ वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं. जिसमें अनीता पड्डा मुख्य किरदार निभा रही है. पड्डा ने मीनू रावत का रोल निभाया है, जो 17 साल की लड़की है. सुनील चाकोसी पर उसके आरोपों ने उस समुदाय में हलचल मचा दी है, जहां चाकोसी की बात को हमेशा बिना किसी सवाल के माना जाता रहा है. चाकोसी कोई आम आरोपी नहीं है. उसके मानने वाले उसे ‘बापजी’ कहकर सम्मान देते हैं; वह एक कल्ट लीडर है, जिसके चारों ओर आस्था, वफ़ादारी और डर का एक बड़ा घेरा बना हुआ है. फातिमा सना शेख एक सख्त पुलिस अफसर का किरदार निभा रही हैं. इसके अलावा, इस सीरीज में मोहम्मद जीशान अय्यूब, अर्जुन माथुर, रघुबीर यादव और राम कपूर अहम भूमिकाओं में हैं. कोर्टरूम इस कहानी का सिर्फ एक युद्ध का मैदान है, जहां गवाही, निष्ठा और संस्थागत ताकत बार-बार टकराते हैं.

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