OTT Release This Week: जुलाई का ये हफ्ता होने वाला है धमाकेदार,रिलीज होने वाली है शानदार फिल्में और वेब सीरीज; चाह कर भी नहीं होंगे बोर
OTT Release This Week: नया हफ़्ता शुरू हो गया है, और OTT के शौकीन लोग यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि इस हफ़्ते डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर क्या नया कंटेंट आएगा. तो, अगले सात दिनों में, OTT कॉमेडी से लेकर रोमांटिक और थ्रिलर तक, फ़िल्मों और टीवी शो का एक शानदार मिक्स लेकर आ रहा है, जो आपकी बिंज-वॉचिंग की इच्छाओं को पूरा करेगा. तो, आइए 20 जुलाई से 26 जुलाई के बीच रिलीज होने वाली सभी फ़िल्मों और सीरीज़ पर एक नज़र डालते हैं.
मुसाफ़िर कैफ़े
विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना स्टारिंग यह सीरीज़ दिव्या प्रकाश दुबे के इसी नाम के बेस्ट-सेलिंग हिंदी नॉवेल पर बेस्ड है. कहानी कई टाइमलाइन में आगे बढ़ती है और चंदर (मैसी) नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में है, जिसकी ज़िंदगी दो अलग-अलग औरतों, सुधा और प्रीति के साथ जुड़ जाती है. एपिसोड 24 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होंगे.
आदर्श बाल विद्यालय
'आदर्श बाल विद्यालय' एक स्लाइस-ऑफ़-लाइफ ड्रामा है जिसमें के के मेनन, नवीन कस्तूरिया, अर्चना पूरन सिंह और प्रसन्ना बिष्ट स्टारिंग हैं. कहानी दिल्ली के एक गरीब सरकारी स्कूल के बेफ़िक्र हेडमास्टर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो स्कूल टीम को कैम्ब्रिज की पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर ले जाने की कोशिश करता है. उसकी कोशिशों से स्कूल के खराब सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आता है. यह सीरीज़ 24 जुलाई से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.
पल्लीचट्टंबी
यह मलयालम फ़िल्म 1950 के दशक के आखिर में केरल में उथल-पुथल भरे "विमोचन समरम" (आज़ादी की लड़ाई) के समय पर आधारित है. कयाडू लोहार, पृथ्वीराज सुकुमारन और डिजो जोस एंटनी ने इसमें अहम भूमिकाएँ निभाई हैं. यह फ़िल्म 24 जुलाई से सोनी लिव पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगी.
72 आवर्स
एक 40 साल का एग्जीक्यूटिव (केविन हार्ट) गलती से 20-25 साल के लोगों (मार्सेलो हर्नांडेज़, मेसन गुडिंग, कैम पैटरसन, बेन मार्शल) के ग्रुप टेक्स्ट में शामिल हो जाता है. इसके बाद, वह अपने लड़खड़ाते करियर को बचाने की उम्मीद में, तीन दिन की शानदार बैचलर पार्टी में उनके साथ शामिल होता है. यह कॉमेडी 24 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.
द डिंक
नई कॉमेडी "द डिंक" में, जेक जॉनसन एक टेनिस प्रो का रोल कर रहे हैं जो "एंडी रॉडिक को लगभग हरा देता है." अपनी चोट से ठीक होने के दौरान, वह बिना मन के पिकलबॉल का पॉपुलर खेल खेलना शुरू कर देता है. फिल्म में बेन स्टिलर, मैरी स्टीनबर्गन, एड हैरिस और पैटन ओसवाल्ट भी हैं. यह 24 जुलाई को एप्पल टीवी पर स्ट्रीम होगी.