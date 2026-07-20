OTT Release This Week: जुलाई का ये हफ्ता होने वाला है धमाकेदार,रिलीज होने वाली है शानदार फिल्में और वेब सीरीज; चाह कर भी नहीं होंगे बोर

OTT Release This Week: नया हफ़्ता शुरू हो गया है, और OTT के शौकीन लोग यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि इस हफ़्ते डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर क्या नया कंटेंट आएगा. तो, अगले सात दिनों में, OTT कॉमेडी से लेकर रोमांटिक और थ्रिलर तक, फ़िल्मों और टीवी शो का एक शानदार मिक्स लेकर आ रहा है, जो आपकी बिंज-वॉचिंग की इच्छाओं को पूरा करेगा. तो, आइए 20 जुलाई से 26 जुलाई के बीच रिलीज होने वाली सभी फ़िल्मों और सीरीज़ पर एक नज़र डालते हैं.