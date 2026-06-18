OTT Releases This Week: ओटीटी पर मनोरंजन का धमाका! ‘दृश्यम 3’ से ‘राजा शिवाजी’ तक इस हफ्ते रिलीज होंगी ये बड़ी फिल्में और सीरीज

OTT Release This Week [18 June to 24 June]: OTT प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की बढ़ती दिलचस्पी के बीच जून 2026 का ये सप्ताह मनोरंजन प्रेमियों के लिए बेहद खास साबित होने वाला है. इस बार भारतीय फिल्मों से लेकर हॉलीवुड सीरीज, कोरियन ड्रामा, रियलिटी शो और ऐतिहासिक कथाओं तक हर तरह का कंटेंट रिलीज हो रहा है. मोहनलाल की मचअवेटेड फिल्म ‘दृश्यम 3’ से लेकर ‘द बेयर’ के फाइनल सीजन तक लोगों को रोमांच, सस्पेंस, एक्शन और इमोशन का भरपूर डोज मिलने वाला है. आइए जानते हैं इस सप्ताह OTT पर रिलीज होने वाले 10 बड़ी फिल्में और सीरीज के बारे में.