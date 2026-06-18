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OTT Releases This Week: ओटीटी पर मनोरंजन का धमाका! ‘दृश्यम 3’ से ‘राजा शिवाजी’ तक इस हफ्ते रिलीज होंगी ये बड़ी फिल्में और सीरीज

OTT Release This Week [18 June to 24 June]: OTT प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की बढ़ती दिलचस्पी के बीच जून 2026 का ये सप्ताह मनोरंजन प्रेमियों के लिए बेहद खास साबित होने वाला है. इस बार भारतीय फिल्मों से लेकर हॉलीवुड सीरीज, कोरियन ड्रामा, रियलिटी शो और ऐतिहासिक कथाओं तक हर तरह का कंटेंट रिलीज हो रहा है. मोहनलाल की मचअवेटेड फिल्म ‘दृश्यम 3’ से लेकर ‘द बेयर’ के फाइनल सीजन तक लोगों को रोमांच, सस्पेंस, एक्शन और इमोशन का भरपूर डोज मिलने वाला है. आइए जानते हैं इस सप्ताह OTT पर रिलीज होने वाले 10 बड़ी फिल्में और सीरीज के बारे में.


By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 18, 2026 12:53:10 PM IST

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दृश्यम 3

मोहनलाल की फेमस क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग एक बार फिर जॉर्जकुट्टी और उसके परिवार की रहस्यमयी कहानी को आगे बढ़ाएगा. फिल्म में सस्पेंस और मानसिक खेल पहले से ज्यादा देखने को मिलेगा. ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 18 जून यानी आज से देखी जा सकती गै.

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अथिराडी

एक्शन, कॉमेडी और फैमिली ड्रामा से भरपूर ये मलयालम फिल्म थिएटर में शानदार प्रदर्शन के बाद अब OTT पर लोगों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है. ये ओटीटी प्लेटफॉर्म SonyLIV पर आप देख सकते हैं.

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आई विल फाइंड यू

हर्लन कोबेन की चर्चित किताब पर आधारित ये मिस्ट्री थ्रिलर एक ऐसे पिता की कहानी है जो अपने बेटे के गायब होने के पीछे की सच्चाई खोजने निकलता है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 18 जून यानी आज से रिलीज होगी.

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शुगर सीजन 2

डिटेक्टिव जॉन शुगर की नई जांच इस बार और भी खतरनाक मोड़ लेती है. रहस्य और साजिशों से भरी ये सीरीज लोगों को बांधे रखेगी. ये सीरीज 19 जून को रिलीज होगी और आप इसे एप्पल टीवी प्लस पर देख सकते हैं.

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ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2

शानविका और कुलदीप की प्रेम कहानी अब बदले, राजनीति और महत्वाकांक्षा की लड़ाई में बदल चुकी है. नए सीजन में कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. इसका नया सीजन कल यानी 19 जून को रिलीज होगा और आप इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

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हसबैंड्स इन एक्शन

कोरियन एक्शन-कॉमेडी की ये कहानी दो ऐसे पुरुषों की है जो एक महिला को बचाने के लिए साथ आते हैं. मजेदार घटनाएं और दमदार एक्शन इसका आकर्षण हैं. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 19 जून को आएगी.

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सेव द टाइगर्स सीजन 3

तेलुगु की लोकप्रिय कॉमेडी सीरीज नए सीजन के साथ लौट रही है. इस बार और ज्यादा हास्य, उलझनें और मनोरंजन देखने को मिलेगा. इसे आप हॉटस्टार पर 19 जून से देख सकते हैं.

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द बेयर - सीजन 5

मशहूर रेस्टोरेंट ड्रामा का फाइनल सीजन कई भावनात्मक और चुनौतीपूर्ण पलों के साथ कहानी को शानदार अंजाम देने वाला है. ये 25 जून को

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राजा शिवाजी

ये ऐतिहासिक ड्रामा छत्रपति शिवाजी महाराज के संघर्ष, नेतृत्व और स्वराज्य के सपने को बड़े पैमाने पर दर्शकों के सामने पेश करेगा. इसे आप 26 जून से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

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