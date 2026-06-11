Ott Release This Week: भूत बंगला’ से ‘राख’ तक, इस हफ्ते OTT पर लगने वाला है एंटरटेनमेंट का मेला, देखें लिस्ट

Ott Release This Week [11 June to 14 June]: इस हफ्ते OTT प्लेटफॉर्म्स पर मनोरंजन का पूरा पैकेज देखने को मिल रहा है. 8 से 14 जून के बीच नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार और ZEE5 पर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. हॉरर-कॉमेडी से लेकर क्राइम थ्रिलर और साइकोलॉजिकल मिस्ट्री तक, हर तरह का कंटेंट लोगों को मिलेगा. खास बात ये है कि इस हफ्ते बड़े सितारों की फिल्में और चर्चित निर्देशकों के प्रोजेक्ट्स भी रिलीज हो रहे हैं.