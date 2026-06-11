Ott Release This Week: भूत बंगला’ से ‘राख’ तक, इस हफ्ते OTT पर लगने वाला है एंटरटेनमेंट का मेला, देखें लिस्ट
Ott Release This Week [11 June to 14 June]: इस हफ्ते OTT प्लेटफॉर्म्स पर मनोरंजन का पूरा पैकेज देखने को मिल रहा है. 8 से 14 जून के बीच नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार और ZEE5 पर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. हॉरर-कॉमेडी से लेकर क्राइम थ्रिलर और साइकोलॉजिकल मिस्ट्री तक, हर तरह का कंटेंट लोगों को मिलेगा. खास बात ये है कि इस हफ्ते बड़े सितारों की फिल्में और चर्चित निर्देशकों के प्रोजेक्ट्स भी रिलीज हो रहे हैं.
भूत बंगला
रिलीज डेट: 12 जून | प्लेटफॉर्म: Netflix
अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की 14 साल बाद वापसी इस फिल्म को खास बनाती है. कहानी एक ऐसे महल में सेट है जिसे भूतिया माना जाता है, जहां एक शादी के दौरान अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं. फिल्म में कॉमेडी और हॉरर का मजेदार मिश्रण देखने को मिलेगा, साथ में तब्बू, परेश रावल और राजपाल यादव जैसे कलाकार भी हैं.
राख
रिलीज डेट: 12 जून | प्लेटफॉर्म: Prime Video
1970 के दशक की दिल्ली में दो किशोरों की गुमशुदगी से कहानी शुरू होती है, जो धीरे-धीरे एक बड़े और खतरनाक क्राइम नेटवर्क तक पहुंचती है. अली फजल एक चैलेंजिग केस की जांच करते हैं, जिसमें कई छिपे हुए राज सामने आते हैं. ये सीरीज क्राइम और सस्पेंस पसंद करने वालों के लिए खास है.
दृढम
रिलीज डेट: 12 जून | प्लेटफॉर्म: JioHotstar
एक नया पुलिस अधिकारी शांत पोस्टिंग की उम्मीद लेकर छोटे शहर में आता है, लेकिन उसे मर्डर केस और बैंक डकैती की जटिल गुत्थी मिलती है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, केस और भी पेचीदा होता जाता है और कई चौंकाने वाले कनेक्शन सामने आते हैं.
तारकटा
रिलीज डेट: 12 जून | प्लेटफॉर्म: ZEE5
पूर्व पुलिस अधिकारी अपने शहर लौटकर एक संदिग्ध मौत की जांच शुरू करता है. जांच के दौरान पुराने राज, टूटी यादें और दबे हुए सच सामने आते हैं. ये सीरीज साइकोलॉजिकल थ्रिल और इमोशनल ड्रामा का मजबूत मिश्रण पेश करती है.
द इविल लॉयर
रिलीज डेट: 11 जून, 2026 | प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
थाई लीगल ड्रामा की कहानी एक युवा वकील के इर्द-गिर्द घूमती है, जिस पर गलत काम का झूठा आरोप लगता है. वो कानूनी कमियों और कोर्टरूम की चालों का फायदा उठाने के लिए एक चालाक डिफेंस लॉयर के साथ मिलकर काम करता है.
सॉन्ग संग ब्लू
रिलीज डेट: 13 जून, 2026| पीकॉक, अमेजन प्राइम वीडियो और एप्पल टीवी
'Song Sung Blue' एक म्यूजिकल बायोपिक फिल्म है. ये फिल्म एक ऐसे कपल की कहानी बताती है जो अपनी निजी जिंदगी की मुश्किलों के बावजूद नील डायमंड को ट्रिब्यूट देने वाला एक एक्ट शुरू करते हैं. प्यार, हिम्मत और संगीत के जरिए शोहरत पाना इस फिल्म की मेन बातें हैं.