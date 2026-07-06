6 से 12 जुलाई तक लगेगा एंटरटेनमेंट का महा तड़का, रिलीज होंगी ये 8 फिल्में और सीरीज, ओटीटी पर यहां होंगी रिलीज

आई एम नॉट अफ्रेड

8 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर आई एम नॉट अफ्रेड रिलीज होने वाली है. ये एक सस्पेंस और सर्वाइवल मिस्ट्री है. ये कहानी एक 10 साल के बच्चे के इर्द-गिर्द घूमती है. इस बच्चे को अपने घर के पास एक जमीन के नीचे एक लड़का मिलता है, जो काफी समय से वहां बंद होता है. वो उस लड़के की मदद करता है और अपनों के खिलाफ तक चला जाता है.