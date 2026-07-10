ओटीटी से थिएटर्स तक इस शुक्रवार लगेगा मनोरंजन का तड़का, वीकेंड का बना लें पूरा प्लान, रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज
Friday Release films and Theaters: अगर आप वीकेंड पर कुछ नया या बढ़िया देखने का प्लान बना रहे हैं, तो बता दें कि इस शुक्रवार को कुछ नई सीरीज और फिल्में रिलीज होने वाली हैं. 10 जुलाई को सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी पर कई सीरीज रिलीज होने वाली हैं. इसमें सनी देओल, अक्षय खन्ना, अजय देवगन और आयुष्मान खुराना जैसे बेहतरीन एक्टर्स की फिल्में शामिल हैं. ये फिल्में आपको अपनी सीट से अंत तक बांधे रहेंगी.
पति पत्नी और वो दो
आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान और वामिका गब्बी स्टारर पति पत्नी और वो दो सिनेमाघरों में 15 मई 2026 को रिलीज हो चुकी है. फिल्म सिनेमाघरों में तो खास कमाई नहीं कर पाई लेकिन मेकर्स को उम्मीद है कि मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है. ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नेटफ्लिक्स पर 10 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है.
परिमाला एंड कंपनी
परिमाला एंड कंपनी 5 जून 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म एक मिडिल क्लास परिवार पर बेस्ड है. ये फिल्म 10 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज हो चुकी है. ये एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है. इसमें जयराम और उर्वशी ने मुख्य भूमिका निभाई है.
बाल्टी
बाल्टी एक मलयालम एक्शन स्पोर्ट्स फिल्म है. ये 2025 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. मूवी में शांतनु और शेन निगम हैं. फिल्म ने बड़े पर्दे पर अच्छी कमाई की थी. अब ये फिल्म 10 जुलाई को सोनी लिव पर रिलीज हो गई है. ये ओटीटी पर तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ भाषा में रिलीज हुई है.
धमाल 4
अजय देवगन अपनी सफल फ्रेंचाइजी फिल्म धमाल की चौथा पार्ट 'धमाल 4' लेकर आ गए हैं. ये सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इंदर कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अजय देवगन के साथ रितेश देशममुख, अरशद वारसी, रवि किशन, संजय मिश्रा, जावेद जाफरी जैसे एक्टर्स फिर एक साथ हैं.
इक्का
सनी देओल और अक्षय खन्ना की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म इक्का नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. ये फिल्म 10 जुलाई को रिलीज हुई है. सनी देओल एक वकील की भूमिका में हैं. वे मजबूरन अक्षय खन्ना का केस लड़ते हैं, जिसने मर्डर किया होता है. ये फिल्म सनी देओल की ओटीटी डेब्यू फिल्म है.