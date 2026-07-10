ओटीटी से थिएटर्स तक इस शुक्रवार लगेगा मनोरंजन का तड़का, वीकेंड का बना लें पूरा प्लान, रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

Friday Release films and Theaters: अगर आप वीकेंड पर कुछ नया या बढ़िया देखने का प्लान बना रहे हैं, तो बता दें कि इस शुक्रवार को कुछ नई सीरीज और फिल्में रिलीज होने वाली हैं. 10 जुलाई को सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी पर कई सीरीज रिलीज होने वाली हैं. इसमें सनी देओल, अक्षय खन्ना, अजय देवगन और आयुष्मान खुराना जैसे बेहतरीन एक्टर्स की फिल्में शामिल हैं. ये फिल्में आपको अपनी सीट से अंत तक बांधे रहेंगी.