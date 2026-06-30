थिएटर और OTT पर इस हफ्ते आएगा एंटरटेनमेंट का तूफान, 3 जुलाई को ये फिल्में हो रहीं रिलीज; देखें लिस्ट

Movies Releasing on 3 July: आगामी शुक्रवार यानी 3 जुलाई फिल्मों के दीवानों के लिए बेहद खास होने वाला है. क्योंकि इस दिन 1-2 नहीं, बल्कि 4 फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिसे आप सिनेमाघरों और ओटीटी पर देख सकते हैं. इस लिस्ट में सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान खींच रहा है, तो वह है आलिया-शरवरी की ‘अल्फा’ और हुमा कुरैशी की ‘बेबी डू डाई डू’. जानें रिलीज हो रहीं अन्य फिल्मों के नाम.