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Ott Adult Watch Movies: बोल्ड सीन्स से भरपूर हैं ये 5 OTT फिल्में, देखते ही बन जाएगा मूड

OTT Adult Romantic Movies: अगर आपको रोमांटिक फिल्में देखना पसंद है और आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या देखें तो हम आपके लिए बोल्ड सीन्स से भरी हुई धांसू फिल्में लेकर आए हैं, जिन्हें देख आपका मूड बन जाएगा. आइए देखते हैं धमाकेदार लिस्ट-


By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 15, 2026 11:24:50 AM IST

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Ott Adult Watch Movies: बोल्ड सीन्स से भरपूर हैं ये 5 OTT फिल्में, देखते ही बन जाएगा मूड - Photo Gallery
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बोल्ड कंटेंट पसंद करने वालों के लिए खास लिस्ट

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रोमांस, थ्रिलर और एडल्ट जॉनर की कई फिल्में उपलब्ध हैं. अगर आप बोल्ड कंटेंट वाली फिल्मों की तलाश में हैं, तो ये फिल्में आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं. हालांकि, इन्हें देखते समय प्राइवेसी का ध्यान रखना जरूरी है.

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'फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे'

'फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे' अपनी बोल्ड कहानी और इंटेंस रोमांटिक सीन्स के लिए जानी जाती है. फिल्म में 18+ कंटेंट की भरमार है. इसे नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.

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'फ्रेंड्स विद बेनेफिट्स'

'फ्रेंड्स विद बेनेफिट्स' की कहानी दोस्ती, प्यार और शारीरिक रिश्तों के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में इमोशनल और रोमांटिक दोनों तरह के पहलू देखने को मिलते हैं. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

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'फिफ्टी शेड्स फ्रीड'

'फिफ्टी शेड्स फ्रीड' में एनास्टेशिया और क्रिश्चियन की शादीशुदा जिंदगी को दिखाया गया है. फिल्म में कई बोल्ड और रोमांचक सीन्स हैं, जो लोगों को बांधे रखते हैं. इसे नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.

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'फिफ्टी शेड्स डार्कर'

'फिफ्टी शेड्स' सीरीज की ये फिल्म रोमांस और थ्रिलर का शानदार मिश्रण पेश करती है. इसमें कई बोल्ड सीन्स शामिल हैं, जिसके कारण यह एडल्ट लोगों के बीच काफी फेमस है. फिल्म नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर मौजूद है.

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'मर्डर'

साल 2004 में रिलीज हुई 'मर्डर' अपने बोल्ड कंटेंट और दमदार कहानी के लिए काफी चर्चित रही थी. फिल्म में इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत मेन रोल में नजर आए थे. इसे यूट्यूब पर देखा जा सकता है.

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