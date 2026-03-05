Oscars 2026: कौन हैं गीता गंधबीर? भारतीय मूल की फिल्ममेकर जिनकी दो फिल्मों ने ऑस्कर 2026 में बनाई जगह

Oscars 2026: ऑस्कर 2026 से पहले ही भारतीय मूल की फिल्ममेकर गीता गंधबीर चर्चा में आ गई हैं. जहां एक ओर अभिनेता ईशान खट्टर की फिल्म अंतिम सूची में जगह बनाने से चूक गई, वहीं गीता गंधबीर की दो फिल्मों ने नामांकन की दौड़ में जगह बनाकर सबका ध्यान खींच लिया है.