Biggest Oscar controversies: थप्पड़ कांड से लेकर स्टेज पर कपड़े उतारने तक, ऑस्कर में हुईं ये 10 विवादित घटनाएं

Biggest Oscar controversies: ऑस्कर 2026 का आयोजन 15 मार्च रविवार को होने जा रहा है. यह अवॉर्ड शो लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में होना है. लेकिन भारत में अवॉर्ड फंक्शन 16 मार्च सोमवार की सुबह साढ़े चार बजे देखा जाएगा. फैंस इस समारोह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऑस्कर को फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवॉर्ड शो माना जाता है. लेकिन इससे कई विवाद भी जुड़े हुए हैं.