Ormax 2026: लिस्ट में साउथ स्टार्स का दबदबा, जानें पहले नंबर पर कौन-से सुपरस्टार को मिली जगह?

India Top Stars list: अगर आप यह जानना चाहते हैं कि जनवरी 2026 में भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, तो ‘ओरमैक्स स्टार्स इंडिया लव्स’ की ताजा सूची ने तस्वीर साफ कर दी है. इस लिस्ट से साफ संकेत मिलता है कि साउथ इंडस्ट्री के सितारों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है, हालांकि बॉलीवुड के दिग्गज भी अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए हुए हैं.