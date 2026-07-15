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Orange Sarees in Bollywood: ऑरेंज साड़ी में इन 5 हसीनाओं ने ढाया था सितम; किसी का भीगा बदन तो किसी के मखमली होंठ

Orange Sarees in Bollywood: फ़ैशन में आए बदलावों की बात करें तो बॉलीवुड हमेशा ट्रेंड सेट करने वाला रहा है, खासकर जब बात चमकीले ऑरेंज रंग की हो. सिनेमा के ज़रिए बॉलीवुड ने न सिर्फ़ फ़ैशन ट्रेंड्स को अपनाया और उन्हें और बेहतर बनाया, बल्कि कपड़ों में ‘गेरुआ’ रंग की अहमियत को भी दिखाया. यहाँ बॉलीवुड की कुछ ऐसी मशहूर ऑरेंज साड़ियाँ हैं जिन्होंने दशकों से दर्शकों को प्रेरित किया है और आज भी लोग इन्हें पसंद करते हैं. यहाँ बताया गया है कि आप इन लुक्स को कैसे अपना सकते हैं! 


By: Heena Khan | Published: July 15, 2026 1:42:32 PM IST

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'आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे' (1968) में मुमताज़

दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज़ अपनी कई बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं, लेकिन 'ब्रह्मचारी' (1968) में शम्मी कपूर के साथ उनके रोल ने फ़ैशन ट्रेंड्स में धूम मचा दी थी और आज भी उन्हें उसी के लिए याद किया जाता है. "आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे" गाने में पहनी गई मशहूर ऑरेंज साड़ी शानदार थी. उसे पहनने का अंदाज़ ज़बरदस्त था और यह स्टाइल कभी पुराना नहीं हुआ (इस स्टाइल को आज़माने के लिए क्लिक करें).

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माधुरी दीक्षित - 'बेटा' (1992)

बॉलीवुड की इस मशहूर एक्ट्रेस ने 'धक-धक करने लगा' गाने में अपनी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया. उस ऑरेंज साड़ी वाले लुक ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी. चमकीली ऑरेंज साड़ी में शानदार डांस मूव्स और एक्सप्रेशन ने कामुकता का एहसास कराया और बॉलीवुड फैशन में यह लुक आइकॉनिक बन गया.

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'लगा लगा रे' (2005) में सुष्मिता सेन

'मैंने प्यार क्यों किया' में हमारी मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन की शानदार परफॉर्मेंस ने हमें साटन साड़ियों का फिर से दीवाना बना दिया. मॉडर्न टच के साथ चमकीले ऑरेंज रंग ने लोगों का दिल जीत लिया. ग्रेसफुल अंदाज़ ने ऑरेंज साड़ी की खूबसूरती को और बढ़ा दिया, जो सोफिस्टिकेशन, सदाबहार आकर्षण और वर्सटैलिटी का प्रतीक थी.

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'कभी अलविदा ना कहना' (2006) में रानी मुखर्जी

लव फैंटेसी की बात करें तो करण जौहर की फिल्में रोमांटिक फैशन ट्रेंड्स में एक खास तड़का लगाती हैं. आकर्षक कॉस्ट्यूम मॉडर्न और ट्रेडिशनल स्टाइल का मेल होते हैं और बहुत ही ग्रेस के साथ कपड़ों की खूबसूरती को बढ़ाते हैं. 2006 के गाने 'तुम्हीं देखो ना' की बात करें, तो इसमें रानी मुखर्जी ने ब्लैक और लेपर्ड प्रिंट बॉर्डर वाली ऑरेंज शिफॉन साड़ी पहनी थी.

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'दे दना दन' (2009) में कैटरीना कैफ

अपने दौर की मशहूर डीवा, कैटरीना कैफ 'गले लग जा' गाने में बेहद हॉट और सेक्सी लग रही थीं. ऑरेंज रंग के साथ उनका यह आइकॉनिक लुक कामुकता और ग्रेस से भरपूर था. जिस तरह से कॉस्ट्यूम को स्टाइल किया गया और ग्रेस के साथ पहना गया, वह वाकई शानदार था. और बैकलेस ब्लाउज़ तो सबसे खास और ट्रेंड-सेटिंग एलिमेंट था.

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