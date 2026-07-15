Orange Sarees in Bollywood: ऑरेंज साड़ी में इन 5 हसीनाओं ने ढाया था सितम; किसी का भीगा बदन तो किसी के मखमली होंठ

Orange Sarees in Bollywood: फ़ैशन में आए बदलावों की बात करें तो बॉलीवुड हमेशा ट्रेंड सेट करने वाला रहा है, खासकर जब बात चमकीले ऑरेंज रंग की हो. सिनेमा के ज़रिए बॉलीवुड ने न सिर्फ़ फ़ैशन ट्रेंड्स को अपनाया और उन्हें और बेहतर बनाया, बल्कि कपड़ों में ‘गेरुआ’ रंग की अहमियत को भी दिखाया. यहाँ बॉलीवुड की कुछ ऐसी मशहूर ऑरेंज साड़ियाँ हैं जिन्होंने दशकों से दर्शकों को प्रेरित किया है और आज भी लोग इन्हें पसंद करते हैं. यहाँ बताया गया है कि आप इन लुक्स को कैसे अपना सकते हैं!