Health tips:  लाल, ऑरेंज और काली गाजर, जानिए आंखों के लिए कौन सी है सबसे ज्यादा असरदार

Health tips: ऑरेंज गाजर β-कैरोटीन से भरपूर होती है, जो आंखों की रोशनी सुधारने में सबसे प्रभावी है. लाल गाजर हृदय और त्वचा के लिए फायदेमंद है, जबकि काली गाजर ब्लड शुगर नियंत्रण और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है. गाजर में फाइबर, एंटीऑक्सिडेंट्स और विटामिन्स होते हैं, जो पाचन, वजन नियंत्रण और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं.