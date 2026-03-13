  • Home>
  • Gallery»
  • Health tips:  लाल, ऑरेंज और काली गाजर, जानिए आंखों के लिए कौन सी है सबसे ज्यादा असरदार

Health tips:  लाल, ऑरेंज और काली गाजर, जानिए आंखों के लिए कौन सी है सबसे ज्यादा असरदार

Health tips: ऑरेंज गाजर β-कैरोटीन से भरपूर होती है, जो आंखों की रोशनी सुधारने में सबसे प्रभावी है. लाल गाजर हृदय और त्वचा के लिए फायदेमंद है, जबकि काली गाजर ब्लड शुगर नियंत्रण और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है. गाजर में फाइबर, एंटीऑक्सिडेंट्स और विटामिन्स होते हैं, जो पाचन, वजन नियंत्रण और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं.


By: Ranjana Sharma | Published: March 13, 2026 12:43:28 PM IST

Follow us on
Google News
Health tips:  लाल, ऑरेंज और काली गाजर, जानिए आंखों के लिए कौन सी है सबसे ज्यादा असरदार - Photo Gallery
1/8

कौन सी गाजर है सबसे अच्छी?

लाल, नारंगी और काली गाजर के ये तीन रंग होते हैं. आंखों की रोशनी सुधारने के लिए ऑरेंज गाजर सबसे प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि इसमें β-कैरोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है.

You Might Be Interested In
Health tips:  लाल, ऑरेंज और काली गाजर, जानिए आंखों के लिए कौन सी है सबसे ज्यादा असरदार - Photo Gallery
2/8

आंखों के लिए लाभ

ऑरेंज गाजर में β-कैरोटीन होता है, जो शरीर में विटामिन A में बदलता है. यह आंखों की रोशनी बढ़ाने, रात्रि दृष्टि सुधारने और दृष्टि कमजोर होने से बचाने में मदद करता है.

Health tips:  लाल, ऑरेंज और काली गाजर, जानिए आंखों के लिए कौन सी है सबसे ज्यादा असरदार - Photo Gallery
3/8

लाल गाजर के फायदे

लाल गाजर में भी विटामिन A होता है, साथ ही इसमें एंटीऑक्सिडेंट्स की अच्छी मात्रा होती है. यह हृदय और त्वचा के लिए फायदेमंद है.

You Might Be Interested In
Health tips:  लाल, ऑरेंज और काली गाजर, जानिए आंखों के लिए कौन सी है सबसे ज्यादा असरदार - Photo Gallery
4/8

काली गाजर के फायदे

काली गाजर में एंथोसायनिन नामक एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं. यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने, दिल और इम्यून सिस्टम के लिए लाभकारी है.

Health tips:  लाल, ऑरेंज और काली गाजर, जानिए आंखों के लिए कौन सी है सबसे ज्यादा असरदार - Photo Gallery
5/8

हृदय स्वास्थ्य में मदद

गाजर खाने से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है. नियमित सेवन से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है.

Health tips:  लाल, ऑरेंज और काली गाजर, जानिए आंखों के लिए कौन सी है सबसे ज्यादा असरदार - Photo Gallery
6/8

पाचन और वजन नियंत्रण

गाजर में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन सुधारता है और वजन नियंत्रण में मदद करता है. पेट साफ रहता है और कब्ज की समस्या दूर होती है.

Health tips:  लाल, ऑरेंज और काली गाजर, जानिए आंखों के लिए कौन सी है सबसे ज्यादा असरदार - Photo Gallery
7/8

त्वचा और इम्यूनिटी

गाजर में विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं. यह त्वचा को स्वस्थ और दमकती बनाता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है.

You Might Be Interested In
Health tips:  लाल, ऑरेंज और काली गाजर, जानिए आंखों के लिए कौन सी है सबसे ज्यादा असरदार - Photo Gallery
8/8

ऑरेंज गाजर सबसे बेहतर

अगर मुख्य उद्देश्य आंखों की रोशनी बढ़ाना है तो ऑरेंज गाजर सबसे बेहतर है. लेकिन लाल और काली गाजर भी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं. इसलिए संतुलित सेवन सबसे अच्छा उपाय है.

Tags:
health tips
Health tips:  लाल, ऑरेंज और काली गाजर, जानिए आंखों के लिए कौन सी है सबसे ज्यादा असरदार - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Health tips:  लाल, ऑरेंज और काली गाजर, जानिए आंखों के लिए कौन सी है सबसे ज्यादा असरदार - Photo Gallery
Health tips:  लाल, ऑरेंज और काली गाजर, जानिए आंखों के लिए कौन सी है सबसे ज्यादा असरदार - Photo Gallery
Health tips:  लाल, ऑरेंज और काली गाजर, जानिए आंखों के लिए कौन सी है सबसे ज्यादा असरदार - Photo Gallery
Health tips:  लाल, ऑरेंज और काली गाजर, जानिए आंखों के लिए कौन सी है सबसे ज्यादा असरदार - Photo Gallery