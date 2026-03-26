‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बनेगी फिल्म! विवेक अग्निहोत्री का बड़ा ऐलान, जानें पूरी डिटेल

Operation Sindoor Movie Details: फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर एक नई फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं. यह फिल्म अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई सैन्य कार्रवाई पर आधारित होगी. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस टाइनी ढिल्लों की किताब ‘ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान’ पर बेस्ड है.