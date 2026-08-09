क्या था ऑपरेशन सफेद सागर? इंडियन एयरफोर्स का वो मिशन, जिससे कारगिल युद्ध में मिली जीत

7 अगस्त से हो रहा स्ट्रीम

नेटफ्लिक्स पर ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग 7 अगस्त, 2026 से हो रही है. इस सीरीज की दिलचस्प बात यह है कि इसे भारतीय वायु सेना के ऑपरेशनल बेस पर शूट किया गया था और इसमें मिग विमान और आईएएफ के जवान भी शामिल हैं.