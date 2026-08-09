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क्या था ऑपरेशन सफेद सागर? इंडियन एयरफोर्स का वो मिशन, जिससे कारगिल युद्ध में मिली जीत

Operation Safed Sagar: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इन दिनों ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ स्ट्रीम हो रहा है. जिसे दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ऑपरेशन सफेद सागर क्या था? 


By: Sohail Rahman | Published: August 9, 2026 9:08:18 AM IST

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ऑपरेशन सफेद सागर क्या था? - Photo Gallery
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ऑपरेशन सफेद सागर क्या था?

'ऑपरेशन सफेद सागर' भारतीय वायु सेना के उस हवाई अभियान का कोडनेम था जिसने 1999 में भारत को कारगिल युद्ध जीतने में मदद की थी.

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यह ऑपरेशन भारतीय सेना के 'ऑपरेशन विजय' की सहायता के लिए शुरू किया गया था और 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद कश्मीर में भारतीय वायु शक्ति का यह पहला बड़े पैमाने पर इस्तेमाल था.

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अभिजीत सिंह परमार और कुशल श्रीवास्तव द्वारा बनाई गई और ओनी सेन द्वारा निर्देशित, 'ऑपरेशन सफेद सागर' में सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, अभय वर्मा, मिहिर आहूजा, तारुक रैना और अर्णव भसीन मुख्य भूमिकाओं में हैं.

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Indian Army
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