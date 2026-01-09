अब सेहत होगी स्मार्ट! OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Health, मेडिकल रिकॉर्ड और वेलनेस ऐप्स से जुड़ाव

Early Access

ChatGPT हेल्थ शुरू में यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बाहर Free, Go, Plus और Pro प्लान वाले यूज़र्स के एक सीमित ग्रुप के लिए रोल आउट किया जा रहा है वेब और iOS पर जल्द ही इसकी व्यापक उपलब्धता की उम्मीद है.