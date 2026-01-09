  • Home>
  • Gallery»
  • अब सेहत होगी स्मार्ट! OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Health, मेडिकल रिकॉर्ड और वेलनेस ऐप्स से जुड़ाव

अब सेहत होगी स्मार्ट! OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Health, मेडिकल रिकॉर्ड और वेलनेस ऐप्स से जुड़ाव

OpenAI ने बुधवार को एक ChatGPT हेल्थ टैब लॉन्च किया है जो हेल्थ से जुड़े सवालों के जवाब देता है और यूज़र्स को मेडिकल रिकॉर्ड अपलोड करने और Apple Health और MyFitnessPal जैसे वेलनेस ऐप्स को कनेक्ट करने की सुविधा देता है. 


By: Anshika thakur | Published: January 9, 2026 12:05:45 PM IST

Follow us on
Google News
chatgpt - Photo Gallery
1/7

Dedicated Health Tab

OpenAI ने खास तौर पर हेल्थ से जुड़े सवालों के लिए एक नया ChatGPT हेल्थ टैब पेश किया है जो रेगुलर ChatGPT बातचीत से अलग है.

You Might Be Interested In
Student Ask Dangerous Question on Chat GPT - Photo Gallery
2/7

Connect Medical Records & Apps

यूज़र्स मेडिकल रिकॉर्ड अपलोड कर सकते हैं और Apple Health और MyFitnessPal जैसे वेलनेस ऐप्स को कनेक्ट कर सकते हैं ताकि ChatGPT के जवाब उनके पर्सनल हेल्थ डेटा पर आधारित हों.

ChatGPT - Photo Gallery
3/7

Huge Demand

दुनिया भर में हर हफ़्ते 230 मिलियन से ज़्यादा लोग ChatGPT पर हेल्थ और वेलनेस से जुड़े सवाल पूछते हैं जो यूज़र्स की भारी डिमांड को दिखाता है.

You Might Be Interested In
ChatGPT - Photo Gallery
4/7

Privacy Protections

ChatGPT हेल्थ एक अलग, बेहतर प्राइवेसी स्पेस के तौर पर काम करता है और हेल्थ डेटा का इस्तेमाल OpenAI के फाउंडेशनल मॉडल को ट्रेन करने के लिए नहीं किया जाता है.

ChatGPT - Photo Gallery
5/7

Helpful Health Tasks

यह नया फ़ीचर यूज़र्स को टेस्ट के नतीजे समझने, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की तैयारी करने, डाइट और एक्सरसाइज़ की सलाह पाने और अपनी हेल्थ जानकारी का इस्तेमाल करके इंश्योरेंस ऑप्शन का मूल्यांकन करने में मदद कर सकता है.

ChatGPT - Photo Gallery
6/7

Regulatory Context

यह लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब U.S. FDA सहित रेगुलेटर डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी की निगरानी का फिर से मूल्यांकन कर रहे हैं.

You Might Be Interested In
ChatGPT - Photo Gallery
7/7

Early Access

ChatGPT हेल्थ शुरू में यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बाहर Free, Go, Plus और Pro प्लान वाले यूज़र्स के एक सीमित ग्रुप के लिए रोल आउट किया जा रहा है वेब और iOS पर जल्द ही इसकी व्यापक उपलब्धता की उम्मीद है.

अब सेहत होगी स्मार्ट! OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Health, मेडिकल रिकॉर्ड और वेलनेस ऐप्स से जुड़ाव - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अब सेहत होगी स्मार्ट! OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Health, मेडिकल रिकॉर्ड और वेलनेस ऐप्स से जुड़ाव - Photo Gallery
अब सेहत होगी स्मार्ट! OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Health, मेडिकल रिकॉर्ड और वेलनेस ऐप्स से जुड़ाव - Photo Gallery
अब सेहत होगी स्मार्ट! OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Health, मेडिकल रिकॉर्ड और वेलनेस ऐप्स से जुड़ाव - Photo Gallery
अब सेहत होगी स्मार्ट! OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Health, मेडिकल रिकॉर्ड और वेलनेस ऐप्स से जुड़ाव - Photo Gallery