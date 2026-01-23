ऑरमैक्स की टॉप 10 लिस्ट ने मचाया हंगामा! टॉप 5 से बाहर हुए बॉलीवुड के बड़े सितारे, इस एक्टर ने बचाई इज्जत

Ormax’s top 10 list released: ऑरमैक्स की हालिया रिपोर्ट में भारतीय सिनेमा के सबसे फेमस 10 एक्टर्स की लिस्ट सामने आई है. इस लिस्ट में साउथ सुपरस्टार्स का जबरदस्त दबदबा देखने को मिला, जबकि टॉप 5 में सिर्फ एक ही बॉलीवुड स्टार अपनी जगह बना पाया, जिसने फैंस को चौंका दिया.