प्याज काटते समय आंखों में होती है जलन? अपनाएं ये आसान टिप्स, नहीं आएंगे आंसू
Onion cutting tips: प्याज भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है. लगभग हर सब्जी, दाल, सलाद और स्नैक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है. स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ प्याज कई पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है. हालांकि, इसे काटते समय आंखों से आंसू आना एक ऐसी समस्या है जिसका सामना लगभग हर व्यक्ति को करना पड़ता है. कई लोग इस परेशानी से बचने के लिए तरह-तरह के घरेलू उपाय अपनाते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें पूरी राहत नहीं मिलती.
आखिर प्याज काटते समय क्यों आते हैं आंसू?
जब प्याज को काटा जाता है तो उसकी कोशिकाएं टूट जाती हैं. कोशिकाओं के टूटने के बाद एक विशेष प्रकार की गैस निकलती है. यह गैस हवा के जरिए आंखों तक पहुंचती है और आंखों की नमी के संपर्क में आकर हल्का अम्लीय प्रभाव पैदा करती है. इससे आंखों में जलन शुरू होती है और शरीर खुद को सुरक्षित रखने के लिए आंसू निकालने लगता है. यही वजह है कि प्याज काटते समय लगभग हर व्यक्ति की आंखों से पानी आने लगता है.
प्याज को पहले फ्रिज में रखें
यदि आप प्याज काटने से पहले उसे लगभग 20 से 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं तो काफी राहत मिल सकती है. ठंडा होने के बाद प्याज से निकलने वाली गैस की मात्रा कम हो जाती है. परिणामस्वरूप आंखों तक कम गैस पहुंचती है और जलन भी कम होती है. यह सबसे आसान और प्रभावी उपायों में से एक माना जाता है.
तेज धार वाले चाकू का इस्तेमाल करें
अक्सर लोग कुंद या कम धार वाले चाकू से प्याज काटते हैं. ऐसा करने पर प्याज दबता है और उसकी कोशिकाएं अधिक मात्रा में टूटती हैं. इससे ज्यादा गैस निकलती है. इसके विपरीत तेज धार वाला चाकू प्याज को साफ और तेजी से काटता है, जिससे गैस कम निकलती है और आंखों में जलन भी कम होती है.
एग्जॉस्ट फैन या चिमनी को चालू रखें
यदि आपके किचन में चिमनी या एग्जॉस्ट फैन है तो प्याज काटते समय उसे जरूर चालू रखें. इससे प्याज से निकलने वाली गैस हवा के साथ बाहर निकल जाती है और आंखों तक कम पहुंचती है. यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो रोजाना खाना बनाते हैं.
जड़ वाला हिस्सा आखिर में काटें
प्याज के जड़ वाले हिस्से में आंसू लाने वाले तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. इसलिए प्याज काटते समय पहले उसका ऊपरी और मध्य भाग काटें और जड़ वाले हिस्से को सबसे अंत में हटाएं. ऐसा करने से गैस कम निकलती है और आंखों में जलन की समस्या घट सकती है.
पानी के पास या पानी के अंदर काटें प्याज
कई लोग प्याज काटते समय पास में पानी से भरा बर्तन रखते हैं. कुछ लोग हल्के बहते पानी के नीचे भी प्याज काटते हैं. माना जाता है कि गैस का एक हिस्सा पानी में घुल जाता है, जिससे वह आंखों तक कम पहुंचती है. हालांकि यह तरीका थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन कई लोगों को इससे राहत मिलती है.
क्या ब्रेड या च्यूइंग गम वाला तरीका सच में काम करता है?
अक्सर लोग कहते हैं कि प्याज काटते समय मुंह में ब्रेड का टुकड़ा या च्यूइंग गम रखने से आंसू नहीं आते. हालांकि इस दावे को लेकर वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि फ्रिज में प्याज ठंडा करना, तेज चाकू का इस्तेमाल करना और अच्छी वेंटिलेशन बनाए रखना ज्यादा प्रभावी और भरोसेमंद उपाय हैं. इसलिए इन्हीं तरीकों को प्राथमिकता देना बेहतर माना जाता है.