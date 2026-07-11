प्याज काटते समय आंखों में होती है जलन? अपनाएं ये आसान टिप्स, नहीं आएंगे आंसू

आखिर प्याज काटते समय क्यों आते हैं आंसू?

जब प्याज को काटा जाता है तो उसकी कोशिकाएं टूट जाती हैं. कोशिकाओं के टूटने के बाद एक विशेष प्रकार की गैस निकलती है. यह गैस हवा के जरिए आंखों तक पहुंचती है और आंखों की नमी के संपर्क में आकर हल्का अम्लीय प्रभाव पैदा करती है. इससे आंखों में जलन शुरू होती है और शरीर खुद को सुरक्षित रखने के लिए आंसू निकालने लगता है. यही वजह है कि प्याज काटते समय लगभग हर व्यक्ति की आंखों से पानी आने लगता है.