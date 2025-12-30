  • Home>
  • OnePlus Turbo 6 की एंट्री तय, भारत में Nord 6 सीरीज के नाम से हो सकता है लॉन्च

OnePlus ने चीन में अपनी बिल्कुल नई Turbo सीरीज़ के लॉन्च को ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है. ऐसी अफवाह है कि ये दोनों डिवाइस Turbo 6 और Turbo 6V अगली Nord सीरीज़ के हिस्से के तौर पर भारत में आएंगे. यहाँ आपको वह सब कुछ जानना है जो आपको जानना चाहिए.


By: Anshika thakur | Last Updated: December 30, 2025 2:23:54 PM IST

Official Turbo 6 Launch Date:

वनप्लस ने कन्फर्म किया है कि OnePlus Turbo 6 सीरीज़ जिसमें Turbo 6 और Turbo 6V मॉडल शामिल हैं 8 जनवरी, 2026 को चीन में लॉन्च होगी.

Possible India Branding:

टर्बो 6 सीरीज़ को बाद में भारत में OnePlus Nord 6 लाइनअप के तहत पेश किया जा सकता है, जिसमें एक संभावित Nord CE 6 वेरिएंट भी शामिल होगा.

Battery Focus:

Turbo 6 और Turbo 6V दोनों में 9,000 mAh की बड़ी बैटरी होने की उम्मीद है, जिससे वे लंबी बैटरी लाइफ के लिए जाने जाएंगे.

High Refresh Rate Display:

स्टैंडर्ड टर्बो 6 में 1.5K रेज़ोल्यूशन डिस्प्ले और 165 Hz रिफ्रेश रेट होने की संभावना है, जो स्मूथ गेमप्ले और स्क्रॉलिंग के लिए एकदम सही है.

Different Chipsets:

Turbo 6 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिपसेट होने की उम्मीद है, जबकि Turbo 6V में स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 चिपसेट हो सकता है.

Design and Variants:

नए फोन हाल के वनप्लस फ्लैगशिप फोन से डिज़ाइन के मामले में मिलते-जुलते हैं (फ्लैट फ्रेम, चौकोर कैमरा मॉड्यूल), और इन्हें कई RAM/स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा.

Charging and India Launch Timeline:

बड़ी बैटरी के साथ, 80 W वायर्ड चार्जिंग के लिए सपोर्ट मिलने की उम्मीद है और अगर इसे भारत में Nord 6/Nord CE 6 के नाम से रीब्रांड किया जाता है, तो इसे 2026 के मध्य तक लॉन्च किया जा सकता है, जिसकी कीमत संभावित रूप से ₹38,999 के आसपास शुरू हो सकती है.

Tags:
OnePlus China LaunchOnePlus Nord 6OnePlus Nord CE 6OnePlus Turbo 6OnePlus Turbo 6V
