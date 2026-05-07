OnePlus Nord CE 6 Price: OnePlus ने लॉन्च किया पावरफुल फोन, कीमत और फीचर्स देखकर रह जाएंगे हैरान

Processor Power

Nord CE6 में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर लगा है, जबकि Nord CE6 Lite में MediaTek Dimensity 7400 Apex चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. दोनों फोन गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए जबरदस्त परफ़ॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किए गए हैं.