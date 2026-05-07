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OnePlus Nord CE 6 Price: OnePlus ने लॉन्च किया पावरफुल फोन, कीमत और फीचर्स देखकर रह जाएंगे हैरान

OnePlus Nord CE 6: कंपनी के अनुसार OnePlus Nord CE6 भारत में 8 मई से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा, जबकि OnePlus Nord CE6 Lite 12 मई से उपलब्ध होगा.


By: Anshika thakur | Published: May 7, 2026 4:23:35 PM IST

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Series Launch

OnePlus ने भारत में नई Nord CE6 सीरीज लॉन्च की है, जिसमें दो स्मार्टफ़ोन शामिल हैं OnePlus Nord CE6 और OnePlus Nord CE6 Lite. दोनों डिवाइस Android 16 पर आधारित OxygenOS 16 पर चलते हैं.

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Display Specs

OnePlus Nord CE6 में 144Hz रिफ़्रेश रेट के साथ 6.78-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जबकि OnePlus Nord CE6 Lite में 6.72-इंच का Full HD+ डिस्प्ले है, जिसमें 144Hz का रिफ़्रेश रेट भी है.

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Processor Power

Nord CE6 में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर लगा है, जबकि Nord CE6 Lite में MediaTek Dimensity 7400 Apex चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. दोनों फोन गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए जबरदस्त परफ़ॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किए गए हैं.

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Battery Boost

Nord CE6 में 8000mAh की बड़ी बैटरी है जो 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. Nord CE6 Lite में 7000mAh की बैटरी है जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

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Camera Setup

कैमरे की बात करें तो, Nord CE6 में 50MP OIS प्राइमरी कैमरा और 32MP ऑटोफ़ोकस सेल्फी कैमरा है. Nord CE6 Lite में 50MP और 2MP लेंस वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप है, साथ ही 8MP का फ्रंट कैमरा भी है.

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Gaming Features

दोनों स्मार्टफ़ोन गेमिंग-फ़ोकस्ड फीचर्स को सपोर्ट करते हैं, जिसमें कुछ चुनिंदा गेम्स में 144FPS तक का गेमप्ले सपोर्ट शामिल है. Nord CE6 में बाईपास चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग जैसे फीचर्स भी हैं.

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Durability Rating

ज्यादा मजबूती के लिए, Nord CE6 में IP66, IP68, IP69, और IP69K रेटिंग, MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन और Crystal Guard Glass प्रोटेक्शन दिया गया है.

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Price Details

OnePlus Nord CE6 की शुरुआती कीमत ₹29,999 है और OnePlus Nord CE6 Lite की शुरुआती कीमत ₹20,999 है. दोनों फोन Amazon, OnePlus स्टोर्स और ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध होंगे.

Tags:
OnePlus Nord CE 6OnePlus Nord CE 6 Features
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