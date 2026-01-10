बजट स्मार्टफोन मुकाबला 2026: OnePlus vs Redmi vs Motorola – बैटरी, चार्जिंग और परफॉर्मेंस चेक!

Rear Camera Performance:

Redmi Note 15 5G में 108MP का प्राइमरी कैमरा है, जो दिन की रोशनी में ली गई तस्वीरों में ज़्यादा डिटेल देता है. OnePlus Nord CE 4 5G और Motorola Edge 60 Fusion दोनों में 50MP का मेन सेंसर है, लेकिन Motorola में OnePlus के 8MP कैमरे के मुकाबले बेहतर 13MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है.