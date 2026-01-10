  • Home>
  • बजट स्मार्टफोन मुकाबला 2026: OnePlus vs Redmi vs Motorola – बैटरी, चार्जिंग और परफॉर्मेंस चेक!

बजट स्मार्टफोन मुकाबला 2026: OnePlus vs Redmi vs Motorola – बैटरी, चार्जिंग और परफॉर्मेंस चेक!

यहां OnePlus Nord CE 4 5G, Redmi Note 15 5G, और Motorola Edge 60 Fusion के बीच ज़रूरी तुलना की गई हैं. जानिए आपके लिए कौनसा मोबाइल फोन है बेस्ट.


By: Anshika thakur | Published: January 10, 2026 10:58:33 AM IST

Redmi Note 15 vs OnePlus Nord CE 4 vs Motorola Edge 60 Fusion - Photo Gallery
Rear Camera Performance:

Redmi Note 15 5G में 108MP का प्राइमरी कैमरा है, जो दिन की रोशनी में ली गई तस्वीरों में ज़्यादा डिटेल देता है. OnePlus Nord CE 4 5G और Motorola Edge 60 Fusion दोनों में 50MP का मेन सेंसर है, लेकिन Motorola में OnePlus के 8MP कैमरे के मुकाबले बेहतर 13MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है.

motorola edge 60 fusion - Photo Gallery
Front Camera & Selfie Quality:

Motorola Edge 60 Fusion 32MP सेल्फी कैमरे के साथ सबसे अलग है, जो ज़्यादा शार्प सेल्फी और बेहतर वीडियो क्वालिटी देता है. Redmi Note 15 5G में 20MP का फ्रंट कैमरा है, जबकि OnePlus Nord CE 4 5G में 16MP का शूटर है.

OnePlus Nord CE 4 - Photo Gallery
Battery Capacity & Charging Speed:

तीनों फोन में लगभग 5500mAh की बैटरी है, लेकिन OnePlus Nord CE 4 5G 100W फास्ट चार्जिंग के साथ सबसे आगे है, जो Motorola के 68W और Redmi के 45W चार्जिंग स्पीड से काफी ज़्यादा है.

Redmi note 15 5g - Photo Gallery
Charger in the Box:

खरीदारों के लिए अच्छी खबर, तीनों स्मार्टफोन के साथ बॉक्स में चार्जर मिलता है, इसलिए इसे अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है.

Motorola Edge 60 Fusion - Photo Gallery
Display & Design:

Motorola Edge 60 Fusion में प्रीमियम लुक के साथ कर्व्ड p-OLED डिस्प्ले मिलता है. Redmi Note 15 5G में बड़ी कर्व्ड AMOLED स्क्रीन है, जबकि OnePlus Nord CE 4 5G में फ्लैट AMOLED पैनल है, जिसे साफ और सिंपल डिज़ाइन पसंद करने वाले यूज़र्स पसंद करते हैं.

OnePlus Nord CE 4 - Photo Gallery
RAM & Performance Setup:

ये तीनों डिवाइस 8GB रैम वेरिएंट के साथ आते हैं. OnePlus Nord CE 4 5G में नया स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 इस्तेमाल किया गया है, जो इसे Redmi Note 15 5G के स्नैपड्रैगन 6 सीरीज़ चिपसेट के मुकाबले ओवरऑल परफॉर्मेंस में बेहतर बनाता है.

Redmi Note 15 5G - Photo Gallery
Storage Options:

Motorola Edge 60 Fusion में स्टैंडर्ड के तौर पर 256GB स्टोरेज मिलता है, जबकि OnePlus Nord CE 4 5G आमतौर पर 128GB (UFS 3.1 – तेज़ स्पीड) से शुरू होता है. Redmi Note 15 5G में 128GB और 256GB दोनों ऑप्शन मिलते हैं.

बजट स्मार्टफोन मुकाबला 2026: OnePlus vs Redmi vs Motorola – बैटरी, चार्जिंग और परफॉर्मेंस चेक! - Photo Gallery

