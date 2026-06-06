OnePlus यूजर्स की हुई मौज! 3 साल पुराने फोन में आया बड़ा अपडेट, तुरंत करें इंस्टॉल

OnePlus यूजर्स के लिए अच्छी खबर है. कंपनी ने OnePlus Nord 3 के लिए अपना लेटेस्ट सॉफ़्टवेयर अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है. दिलचस्प बात यह है कि Nord 3 पहला स्मार्टफोन है जिसे यह अपडेट मिल रहा है. यह डिवाइस मूल रूप से जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था.