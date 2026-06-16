OnePlus का बड़ा धमाका! भारत में लॉन्च होगा सबसे सस्ता N Series स्मार्टफोन
OnePlus भारत में ‘OnePlus N’ सीरीज के तहत नए स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है. यह कंपनी की नई एंट्री-लेवल सीरीज है जिसमें ‘OnePlus N’ नाम से शुरू होने वाले हैंडसेट शामिल होंगे. इस सेगमेंट के तहत कंपनी ₹20,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन लॉन्च करेगी. आइए इसकी डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं.
New N Series Launch
OnePlus भारत में एंट्री-लेवल सेगमेंट के लिए एक नई N-सीरीज स्मार्टफोन लाइनअप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है.
Under ₹20K Pricing
आने वाले OnePlus N-सीरीज के फोन की कीमत ₹20,000 से कम होने की उम्मीद है, जिससे ये भारतीय बाजार में सबसे सस्ते OnePlus स्मार्टफोन बन जाएंगे.
Official Teaser Live
OnePlus ने अपनी वेबसाइट पर N-सीरीज की झलक दिखाई है और जल्द ही लॉन्च होने की पुष्टि की है हालांकि कंपनी ने अभी तक लॉन्च की सही तारीख का ऐलान नहीं किया है.
OnePlus N6 Expected
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लाइनअप के पहले डिवाइस का नाम OnePlus N6 हो सकता है हालांकि OnePlus ने अभी तक इसके स्पेसिफिकेशन्स या फीचर्स के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.
Budget Segment Rivalry
नई N-सीरीज ₹20,000 से कम कीमत वाली कैटेगरी में Xiaomi (Redmi), Realme, POCO और Vivo जैसे ब्रांड्स के बजट स्मार्टफोन से सीधे मुकाबला करेगी.
Amazon Sales Channel
ये स्मार्टफोन Amazon India के ज़रिए बेचे जाएंगे, जिससे पता चलता है कि नई सीरीज के लिए ऑनलाइन बिक्री पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है.
Nord Series Continues
N-सीरीज के लॉन्च से Nord लाइनअप बंद नहीं होगा. OnePlus ने हाल ही में Nord 6, Nord CE6 और Nord CE6 Lite लॉन्च किए हैं जो किफायती और मिड-रेंज सेगमेंट में उपलब्ध रहेंगे.
Prime Day Debut
रिपोर्ट्स बताती हैं कि N-सीरीज को Amazon Prime Day Sale 2026 से पहले लॉन्च किया जा सकता है और बजट का ध्यान रखने वाले खरीदारों को आकर्षित करने के लिए ये फोन इस इवेंट के दौरान बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं.