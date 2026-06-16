OnePlus का बड़ा धमाका! भारत में लॉन्च होगा सबसे सस्ता N Series स्मार्टफोन

OnePlus भारत में ‘OnePlus N’ सीरीज के तहत नए स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है. यह कंपनी की नई एंट्री-लेवल सीरीज है जिसमें ‘OnePlus N’ नाम से शुरू होने वाले हैंडसेट शामिल होंगे. इस सेगमेंट के तहत कंपनी ₹20,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन लॉन्च करेगी. आइए इसकी डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं.