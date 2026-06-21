OnePlus 15R और Xiaomi 17T में किस पर लगाएं दांव? पावर, कैमरा और फीचर्स की पूरी टक्कर

OnePlus 15R और Xiaomi 17T अलग-अलग तरह के यूजर्स के लिए हैं. OnePlus 15R परफॉर्मेंस पर फोकस करता है जिसमें Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट, बड़ी 7400mAh बैटरी, 165Hz AMOLED डिस्प्ले और कम कीमत मिलती है. वहीं, Xiaomi 17T अपने Leica-ट्यून्ड ट्रिपल-कैमरा सिस्टम (जिसमें पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है) और कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से अलग पहचान बनाता है. अगर बैटरी लाइफ, गेमिंग और ओवरऑल वैल्यू आपकी प्राथमिकताएं हैं, तो OnePlus 15R बेहतर विकल्प है.