  • Home>
  • Gallery»
  • OnePlus 15R और Xiaomi 17T में किस पर लगाएं दांव? पावर, कैमरा और फीचर्स की पूरी टक्कर

OnePlus 15R और Xiaomi 17T में किस पर लगाएं दांव? पावर, कैमरा और फीचर्स की पूरी टक्कर

OnePlus 15R और Xiaomi 17T अलग-अलग तरह के यूजर्स के लिए हैं. OnePlus 15R परफॉर्मेंस पर फोकस करता है जिसमें Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट, बड़ी 7400mAh बैटरी, 165Hz AMOLED डिस्प्ले और कम कीमत मिलती है. वहीं, Xiaomi 17T अपने Leica-ट्यून्ड ट्रिपल-कैमरा सिस्टम (जिसमें पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है) और कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से अलग पहचान बनाता है. अगर बैटरी लाइफ, गेमिंग और ओवरऑल वैल्यू आपकी प्राथमिकताएं हैं, तो OnePlus 15R बेहतर विकल्प है. 


By: Anshika thakur | Published: June 21, 2026 4:02:53 PM IST

Follow us on
Google News
OnePlus 15R vs Xiaomi 17T comparison - Photo Gallery
1/8

Display Size

OnePlus 15R में 165Hz रिफ्रेश रेट वाला बड़ा 6.83 इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जबकि Xiaomi 17T में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.59 इंच 1.5K AMOLED पैनल है.

You Might Be Interested In
OnePlus 15R vs Xiaomi 17T comparison - Photo Gallery
2/8

Processor Power

OnePlus 15R में Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट है जबकि Xiaomi 17T MediaTek Dimensity 8500-Ultra प्रोसेसर पर चलता है.

OnePlus 15R vs Xiaomi 17T comparison - Photo Gallery
3/8

Camera Setup

Xiaomi 17T में Leica-ट्यून्ड ट्रिपल-कैमरा सेटअप है. जिसमें 50MP का मेन सेंसर, 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है. जबकि OnePlus 15R में 50MP का मेन कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है.

You Might Be Interested In
OnePlus 15R vs Xiaomi 17T comparison - Photo Gallery
4/8

Battery Capacity

OnePlus 15R में बड़ी 7400mAh की बैटरी है, जबकि Xiaomi 17T में 6500mAh की बैटरी है.

OnePlus 15R vs Xiaomi 17T comparison - Photo Gallery
5/8

Charging Speed

OnePlus 15R 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है जबकि Xiaomi 17T में 67W फास्ट चार्जिंग मिलती है.

OnePlus 15R vs Xiaomi 17T comparison - Photo Gallery
6/8

Design Approach

Xiaomi 17T का डिजाइन ज्यादा कॉम्पैक्ट और हल्का है, जबकि OnePlus 15R बड़ी स्क्रीन और बैटरी पर फोकस करता है.

OnePlus 15R vs Xiaomi 17T comparison - Photo Gallery
7/8

Software Experience

OnePlus 15R Android 16 पर आधारित OxygenOS 16 पर चलता है, जबकि Xiaomi 17T Android 16 पर आधारित HyperOS 3 के साथ आता है.

You Might Be Interested In
OnePlus 15R vs Xiaomi 17T comparison - Photo Gallery
8/8

Price Difference

OnePlus 15R की शुरुआती कीमत ₹47,999 है, जो Xiaomi 17T (शुरुआती कीमत ₹59,999) की तुलना में काफी कम है.

Tags:
OnePlus 15R comparisonOnePlus 15R vs Xiaomi 17TXiaomi 17T review
OnePlus 15R और Xiaomi 17T में किस पर लगाएं दांव? पावर, कैमरा और फीचर्स की पूरी टक्कर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

OnePlus 15R और Xiaomi 17T में किस पर लगाएं दांव? पावर, कैमरा और फीचर्स की पूरी टक्कर - Photo Gallery
OnePlus 15R और Xiaomi 17T में किस पर लगाएं दांव? पावर, कैमरा और फीचर्स की पूरी टक्कर - Photo Gallery
OnePlus 15R और Xiaomi 17T में किस पर लगाएं दांव? पावर, कैमरा और फीचर्स की पूरी टक्कर - Photo Gallery
OnePlus 15R और Xiaomi 17T में किस पर लगाएं दांव? पावर, कैमरा और फीचर्स की पूरी टक्कर - Photo Gallery