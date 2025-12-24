एक FD या कई हिस्सों में निवेश? ₹7 लाख पर रिटर्न और सुरक्षा का पूरा गणित
क्या 7 लाख रुपये को एक फिक्स्ड डिपॉज़िट में लॉक करना ज़्यादा समझदारी है या उसे कई जगह बांटना? यह चुनाव लिक्विडिटी, सुरक्षा, पेनाल्टी और आपका पैसा आपके लिए कितनी समझदारी से काम करता है, इन सब पर असर डाल सकता है.
एक बड़ी FD के मुकाबले कई FD ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं - ₹7 लाख को कई छोटी फिक्स्ड डिपॉज़िट में बांटने से आप इमरजेंसी आने पर पूरी डिपॉज़िट तोड़े बिना अपने पैसे का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं.
इंश्योरेंस कवरेज से बेहतर सुरक्षा - भारत में, प्रति बैंक/ग्राहक ₹5 लाख तक की बैंक जमा राशि का डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) द्वारा बीमा किया जाता है. कई FD आपको इस इंश्योरेंस कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा करने में मदद कर सकती हैं.
एक बड़ी FD को मैनेज करना आसान होता है - एक सिंगल फिक्स्ड डिपॉज़िट को ट्रैक करना आसान है (सिर्फ़ एक मैच्योरिटी डेट और अकाउंट), यह तब फ़ायदेमंद है जब आपको भरोसा हो कि आपको पूरे समय के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
कई FD इंटरेस्ट रेट में बदलाव से निपटने में मदद करती हैं - अगर भविष्य में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो अलग-अलग समय पर मैच्योर होने वाली डिपॉज़िट आपको अपनी कुछ पुरानी FD मैच्योर होने पर ज़्यादा रेट पर फिर से इन्वेस्ट करने का मौका देती हैं.
शॉर्ट-टर्म ज़रूरतों के लिए लिक्विडिटी ज़रूरी है — छोटे-छोटे FD करने से आपको समय-समय पर मैच्योरिटी मिलती है, जिससे पूरी रकम जल्दी निकालने पर बिना किसी पेनल्टी के कैश फ्लो मैनेज करना आसान हो जाता है.
ब्याज दरें अलग-अलग बैंकों और FD में अलग-अलग होती हैं — अलग-अलग बैंक और फाइनेंशियल संस्थान अलग-अलग FD दरें देते हैं (कुछ छोटे फाइनेंस बैंक कुछ शर्तों पर 8% या उससे ज़्यादा भी देते हैं), जिससे अगर आप समझदारी से कई अकाउंट में पैसे बाँटते हैं, तो आपके रिटर्न पर असर पड़ सकता है.
आपकी पर्सनल फाइनेंशियल ज़रूरतें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं — एक FD या कई FD में से चुनना आपके लक्ष्यों (जैसे, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट का समय, रिस्क लेने की क्षमता) पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ़ इंटरेस्ट रेट पर.