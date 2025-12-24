एक FD या कई हिस्सों में निवेश? ₹7 लाख पर रिटर्न और सुरक्षा का पूरा गणित

Interest Rate Strategy

ब्याज दरें अलग-अलग बैंकों और FD में अलग-अलग होती हैं — अलग-अलग बैंक और फाइनेंशियल संस्थान अलग-अलग FD दरें देते हैं (कुछ छोटे फाइनेंस बैंक कुछ शर्तों पर 8% या उससे ज़्यादा भी देते हैं), जिससे अगर आप समझदारी से कई अकाउंट में पैसे बाँटते हैं, तो आपके रिटर्न पर असर पड़ सकता है.