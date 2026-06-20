OTD: 20 जून का सुनहरा इतिहास! इसी दिन भारत को मिले थे 3 दिग्गज खिलाड़ी, एक तो बना BCCI चीफ
On This Day: 20 जून का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बेहद खास माना जाता है. दरअसल, इस दिन भारत के 3 दिग्गज खिलाड़ियों ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था. वे तीनों खिलाड़ी आगे चलकर टेस्ट क्रिकेट के लीजेंड्स बनकर रिटायर हुए. इसमें दिग्गज पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली शामिल हैं. इन तीनों खिलाड़ियों ने 20 जून की तारीख को ही अपना टेस्ट डेब्यू किया था. जानें इन तीनों का कैसा रहा करियर…
सौरव गांगुली का टेस्ट डेब्यू
सौरव गांगुली ने 20 जून 1996 को इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. गांगुली ने अपने डेब्यू मैच में 131 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद आगे चलकर वह भारतीय टीम के कप्तान भी बने. गांगुली की कप्तानी में टीम इंडिया ने 21 टेस्ट मैच जीते.
गांगुली का टेस्ट करियर
सौरव गांगुली एक आक्रामक बल्लेबाज माने जाते थे. उन्होंने भारत के लिए कुल 113 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उनके बल्ले से 7,212 रन आए. इसमें कुल 16 शतक और 35 अर्धशतक भी शामिल हैं. बता दें कि सौरव गांगुली आगे चलकर बीसीसीआई के अध्यक्ष भी बने थे.
राहुल द्रविड़ का टेस्ट डेब्यू
भारतीय क्रिकेट में 'द वॉल' के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ ने भी 20 जून 1996 को इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था, जिसमें सौरव गांगुली ने डेब्यू किया था. राहुल द्रविड़ ने अपनी बल्लेबाजी से कई बार भारतीय टीम की मुश्किल से बाहर निकाला है.
द्रविड़ का टेस्ट करियर
राहुल द्रविड़ ने भारत के लिए कुल 164 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 13,288 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 36 शतक और 63 अर्धशतक आए.
विराट कोहली का टेस्ट डेब्यू
भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 20 जून 2011 को वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू किया था. कोहली ने अकेले के दम पर भारतीय टीम को कई बार जीत दिलाई है. उन्हें टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल कप्तानों में गिना जाता है.
कोहली का टेस्ट करियर
विराट कोहली ने भारत के लिए कुल 123 मैच खेले, जिसमें 9,230 रन बनाए. इसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं. इसके अलावा कोहली ने 68 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की है, जिसमें से 40 मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत मिली है.
साईं सुदर्शन भी लिस्ट में शामिल
भारत के बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज साईं सुदर्शन ने भी 20 जून को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था. उनके पास भी इस खास लिस्ट में शामिल होने का मौका है. हालांकि वह अभी तक अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं.