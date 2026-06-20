OTD: 20 जून का सुनहरा इतिहास! इसी दिन भारत को मिले थे 3 दिग्गज खिलाड़ी, एक तो बना BCCI चीफ

On This Day: 20 जून का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बेहद खास माना जाता है. दरअसल, इस दिन भारत के 3 दिग्गज खिलाड़ियों ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था. वे तीनों खिलाड़ी आगे चलकर टेस्ट क्रिकेट के लीजेंड्स बनकर रिटायर हुए. इसमें दिग्गज पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली शामिल हैं. इन तीनों खिलाड़ियों ने 20 जून की तारीख को ही अपना टेस्ट डेब्यू किया था. जानें इन तीनों का कैसा रहा करियर…