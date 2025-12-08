IAF को बड़ी राहत: ओमान ने सौंपे 20 जगुआर जेट, स्पेयर पार्ट्स की किल्लत होगी दूर
इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) को ओमान से 20 से ज़्यादा जगुआर फाइटर-बॉम्बर मिलने वाले हैं, जिन्हें स्पेयर पार्ट्स के लिए अलग-अलग किया जाएगा.
aguar fighter jets
ओमान ने भारत को 20 से ज़्यादा रिटायर SEPECAT जगुआर फाइटर-बॉम्बर देने पर सहमति जताई है इन्हें उड़ाया नहीं जाएगा, बल्कि इन्हें खोलकर इनके पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा.
SEPECAT Jaguar India
इस कदम का मकसद भारत के पुराने जगुआर फ्लीट के लिए स्पेयर पार्ट्स की कमी को दूर करना है क्योंकि प्रोडक्शन लाइनें बहुत पहले ही बंद हो चुकी हैं, और पार्ट्स की ग्लोबल सप्लाई बहुत लिमिटेड है.
Oman India defence ties
फिलहाल, IAF छह जगुआर स्क्वाड्रन ऑपरेट करता है आने वाले स्पेयर पार्ट्स इन स्क्वाड्रन को ऑपरेशनल रखने और उनकी तैयारी बनाए रखने में मदद करेंगे.
IAF Jaguar fleet
इस तरह के ट्रांसफर के पिछले राउंड में फ्रांस, UK और ओमान से एयरक्राफ्ट और स्पेयर पार्ट्स शामिल थे लेकिन यह अब तक का सबसे बड़ा सिंगल ट्रांसफर है.
Jaguar spares transfer
अपने पुराने डिज़ाइन के बावजूद (इसे पहली बार 1979 में भारत में पेश किया गया था), जगुआर डीप-स्ट्राइक और समुद्री हमले के मिशन के लिए बहुत ज़रूरी है और यह IAF की हमला करने की क्षमताओं की रीढ़ है.
Indian Air Force
यह हैंडओवर भारत और ओमान के बीच मज़बूत रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को दिखाता है.
defence cooperation India Oman
दूसरे देशों (जैसे कि UK, फ्रांस और खुद ओमान) द्वारा जगुआर एयरक्राफ्ट को रिटायर करने के बाद, भारत ही एकमात्र बड़ा ऑपरेटर बचा है जिसका मतलब है कि फ्लीट को बनाए रखने के लिए बाहरी सोर्स से स्पेयर पार्ट्स खरीदना ही एकमात्र ऑप्शन बनता जा रहा है.