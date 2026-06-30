आज रात से बंद हो जाएगा पुराना mAadhaar App! तुरंत डाउनलोड करें नया Aadhaar App, वरना हो सकती है परेशानी

अगर आप अपने स्मार्टफोन पर आधार कार्ड रखने के लिए mAadhaar ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है. UIDAI ने घोषणा की है कि पुराना mAadhaar ऐप 30 जून 2026 से बंद कर दिया जाएगा. इसकी जगह, सरकार ने बेहतर फ़ीचर्स वाला एक नया और अपग्रेडेड आधार ऐप लॉन्च किया है. आइए जानते हैं कि इसमें क्या नया है और क्या आपको अपना डेटा पुराने ऐप से नए ऐप में ट्रांसफर करने की जरूरत है.