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आज रात से बंद हो जाएगा पुराना mAadhaar App! तुरंत डाउनलोड करें नया Aadhaar App, वरना हो सकती है परेशानी

अगर आप अपने स्मार्टफोन पर आधार कार्ड रखने के लिए mAadhaar ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है. UIDAI ने घोषणा की है कि पुराना mAadhaar ऐप 30 जून 2026 से बंद कर दिया जाएगा. इसकी जगह, सरकार ने बेहतर फ़ीचर्स वाला एक नया और अपग्रेडेड आधार ऐप लॉन्च किया है. आइए जानते हैं कि इसमें क्या नया है और क्या आपको अपना डेटा पुराने ऐप से नए ऐप में ट्रांसफर करने की जरूरत है.


By: Anshika thakur | Published: June 30, 2026 3:30:36 PM IST

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Old mAadhaar App Will Stop Working

मौजूदा mAadhaar ऐप 30 जून की आधी रात से काम करना बंद कर देगा. आधार सेवाओं का इस्तेमाल जारी रखने के लिए यूज़र्स को नए आधार ऐप पर स्विच करना होगा.

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Download the New Aadhaar App

यूजर्स को Google Play Store या Apple App Store से ऑफिशियल आधार ऐप इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि पुराने ऐप को अब सपोर्ट नहीं किया जाएगा.

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Old Data Won't Transfer Automatically

आपका आधार प्रोफाइल और डेटा पुराने mAadhaar ऐप से अपने-आप नए ऐप में ट्रांसफर नहीं होगा. आपको नए ऐप में अपना आधार मैन्युअली जोड़ना और वेरिफाई करना होगा.

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Registration Process

नया ऐप डाउनलोड करने के बाद, अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालें, OTP के जरिए उसे वेरिफाई करें, फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें (अगर कहा जाए), एक सुरक्षित PIN बनाएं और आधार वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करें.

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Advanced Security Features

नया ऐप बेहतर प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए फेस ऑथेंटिकेशन, QR कोड-बेस्ड वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक लॉकिंग/अनलॉकिंग और चुनिंदा डेटा शेयरिंग जैसे फीचर्स देता है.

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More Privacy for Users

पुराने ऐप के उलट, नया आधार ऐप वेरिफिकेशन के दौरान पूरी आधार जानकारी के बजाय सिर्फ जरूरी जानकारी शेयर करता है जिससे यूजर्स को अपने पर्सनल डेटा पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है.

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Don't Delete the Old App Yet

पहले नए ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन और आधार सेटअप पूरा करें. सब कुछ सही ढंग से काम करने की पुष्टि करने के बाद ही पुराने mAadhaar ऐप को अनइंस्टॉल करें.

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Who Needs to Take Action

जो लोग अभी mAadhaar ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें तुरंत नए ऐप पर स्विच कर लेना चाहिए ताकि पुराना ऐप बंद होने के बाद आधार से जुड़ी डिजिटल सेवाओं को इस्तेमाल करने में कोई रुकावट न आए.

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