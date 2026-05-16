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Using Old Glasses: पुराने चश्मे फेंकने से पहले जान लें ये ट्रिक्स, DIY आइडियाज से घर को दें यूनिक लुक

Using Old Glasses: आजकल चश्मा सिर्फ नजर कमजोर होने की जरूरत नहीं, बल्कि फैशन स्टेटमेंट भी बन चुका है. कई लोगों के घरों में पुराने, टूटे या आउटडेटेड चश्मों का ढेर लगा रहता है, जिन्हें अक्सर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है. लेकिन थोड़ी-सी क्रिएटिविटी से यही पुराने फ्रेम आपके घर की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं. फोटो वॉल से लेकर ड्रीम कैचर और मिनी प्लांटर तक, पुराने चश्मों को शानदार होम डेकोर आइटम में बदला जा सकता है.


By: Ranjana Sharma | Published: May 16, 2026 7:01:59 PM IST

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पुराने चश्मे अब नहीं होंगे बेकार

घर में पड़े पुराने या टूटे चश्मों को लोग अक्सर कबाड़ समझ लेते हैं. लेकिन इन्हीं फ्रेम्स को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके घर को स्टाइलिश और यूनिक लुक दिया जा सकता है.

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बनाएं यूनिक फोटो वॉल

पुराने चश्मे के फ्रेम में छोटी-छोटी फैमिली फोटो, ट्रैवल मेमोरी या मिनी आर्ट प्रिंट्स लगाकर खूबसूरत फोटो वॉल तैयार की जा सकती है. अलग-अलग डिजाइन वाले फ्रेम दीवार को क्रिएटिव लुक देंगे.

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मिनी प्लांटर में बदलें पुराने फ्रेम

अगर आपको पौधों का शौक है, तो पुराने चश्मे के फ्रेम में छोटे नकली पौधे या एयर प्लांट्स लगाकर मिनी प्लांटर बनाया जा सकता है. इसे दीवार पर टांगने से घर को फ्रेश और मॉडर्न टच मिलेगा.

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घर पर बनाएं स्टाइलिश ड्रीम कैचर

बाजार में मिलने वाले ड्रीम कैचर काफी महंगे होते हैं, लेकिन पुराने चश्मे के फ्रेम से इसे आसानी से बनाया जा सकता है. रंगीन धागे, मोती और पंख लगाकर इसे खूबसूरत सजावट में बदला जा सकता है.

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फेयरी लाइट्स से दें शानदार लुक

पुराने चश्मों के फ्रेम पर छोटी फेयरी लाइट्स लपेटकर दीवार पर सजाया जा सकता है. यह आइडिया लिविंग रूम या स्टडी कॉर्नर को बेहद आकर्षक बना देता है.

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विंटेज वॉल डेकोर के लिए बेस्ट आइडिया

अलग-अलग आकार और डिजाइन वाले चश्मों को एक साथ सजाकर विंटेज वॉल डेकोर तैयार किया जा सकता है. यह घर को एस्थेटिक और ट्रेंडी लुक देगा.

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कम खर्च में मिलेगा क्रिएटिव होम डेकोर

इन DIY आइडियाज को बनाने में ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते. थोड़ी-सी मेहनत और क्रिएटिविटी से पुराने सामान को नया और खूबसूरत रूप दिया जा सकता है.

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वेस्ट कम करने का स्मार्ट तरीका

पुराने सामान को रीयूज करने से न सिर्फ घर सुंदर बनता है, बल्कि वेस्ट भी कम होता है. यह आइडिया पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद माना जाता है.

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