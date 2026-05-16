Using Old Glasses: पुराने चश्मे फेंकने से पहले जान लें ये ट्रिक्स, DIY आइडियाज से घर को दें यूनिक लुक

Using Old Glasses: आजकल चश्मा सिर्फ नजर कमजोर होने की जरूरत नहीं, बल्कि फैशन स्टेटमेंट भी बन चुका है. कई लोगों के घरों में पुराने, टूटे या आउटडेटेड चश्मों का ढेर लगा रहता है, जिन्हें अक्सर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है. लेकिन थोड़ी-सी क्रिएटिविटी से यही पुराने फ्रेम आपके घर की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं. फोटो वॉल से लेकर ड्रीम कैचर और मिनी प्लांटर तक, पुराने चश्मों को शानदार होम डेकोर आइटम में बदला जा सकता है.