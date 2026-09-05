Mobile Number Update: Bank अकाउंट में अब भी जुड़ा है पुराना मोबाइल नंबर? घर बैठे ऐसे करें तुरंत अपडेट, नहीं पड़ेगी बैंक जाने की जरूरत

Mobile Number Update: आज के डिजिटल बैंकिंग के दौर में ज्यादातर छोटे-मोटे कामों के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. आपके बैंक खाते की न केवल ईकेवाईसी होना जरूरी है बल्कि, सभी चीजें अपडेट भी होनी चाहिए. कुछ ग्राहकों को कई बार मोबाइल नंबर बंद हो जाता है या उन्हें नया नंबर बैंक खाते में अपडेट कराना होता है.