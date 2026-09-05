Mobile Number Update: Bank अकाउंट में अब भी जुड़ा है पुराना मोबाइल नंबर? घर बैठे ऐसे करें तुरंत अपडेट, नहीं पड़ेगी बैंक जाने की जरूरत
Mobile Number Update: आज के डिजिटल बैंकिंग के दौर में ज्यादातर छोटे-मोटे कामों के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. आपके बैंक खाते की न केवल ईकेवाईसी होना जरूरी है बल्कि, सभी चीजें अपडेट भी होनी चाहिए. कुछ ग्राहकों को कई बार मोबाइल नंबर बंद हो जाता है या उन्हें नया नंबर बैंक खाते में अपडेट कराना होता है.
कैसे करें मोबाइल नंबर अपडेट?
बैंक खाते में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सबसे पहले अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. अब इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करें. लॉगिन करने के बाद आपको Profile, My Profile या Personal Details जैसे ऑप्शन पर जाकर मोबाइल नंबर चेंज का ऑप्शन तलाशना है.
ओटीपी से करें वेरिफाई
मोबाइल नंबर चेंज के ऑप्शन पर जाकर आपको अपना नया मोबाइल नंबर डालना है. अब बैंक आपसे OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए कह सकता है. ऐसे में वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद नया मोबाइल नंबर अपने आप ही बैंक अकाउंट में अपडेट हो सकता है.
ATM से भी बदल सकते हैं नंबर
आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए ATM की भी मदद ले सकते हैं. कुछ बैंक ATM के जरिए भी अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा देते हैं. अगर आपके बैंक में यह सुविधा है, तो नजदीकी ATM पर जाकर आप यहां नंबर अपडेट कर सकते हैं.
बैंक की ऐप से भी बदल सकते हैं नंबर
अगर आप बैंक में मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं तो ऐसे में आप मोबाइल ऐप के जरिए भी यह काम कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी बैंक की ऐप पर जाना है और अकाउंट सेटिंग में जाकर मोबाइल नंबर बदलने का ऑप्शन चुनना है.
सही मोबाइल नंबर क्यों जरूरी?
बैंक अकाउंट में आपका मौजूदा मोबाइल नंबर दर्ज रहना कई तरीकों से जरूरी होता है. दरअसल, सबसे पहले तो यह सुरक्षा के लिहाज से जरूरी माना जाता है. मान लीजिए आपके अकाउंट से कोई लॉनलाइन पेमेंट हुआ या पैसे निकाले गए सही नंबर लिंक होने पर बैंक का अलर्ट आपको तुरंत मिल सकता है.