  • पहली गेंद से आखिरी तक इन 4 बल्लेबाजों ने ODI में अकेले दम पर उड़ा दी विपक्षी टीम की धज्जियां!

पहली गेंद से आखिरी तक इन 4 बल्लेबाजों ने ODI में अकेले दम पर उड़ा दी विपक्षी टीम की धज्जियां!

वनडे क्रिकेट में पहली से 50वीं ओवर तक बल्लेबाजी करना शारीरिक और मानसिक मजबूती की मिसाल है. यह फोटो गैलरी उन महान बल्लेबाजों के बारे में है जिन्होंने ओपनिंग करते हुए अंत तक क्रीज संभाली और ऐतिहासिक दोहरा शतक जड़ा.

By: Shivani Singh | Published: December 18, 2025 3:56:18 PM IST

रोहित शर्मा (264 रन)

13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा ने 173 गेंदों में 264 रनों का विशाल विश्व रिकॉर्ड बनाया. वे पूरी पारी के दौरान क्रीज पर डटे रहे और दुर्भाग्यवश पारी की आखिरी गेंद पर आउट हुए, जिससे भारत ने 404 रनों का स्कोर खड़ा किया.

सचिन तेंदुलकर (200 रन)

24 फरवरी 2010 को सचिन तेंदुलकर ने ग्वालियर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक जड़कर नया कीर्तिमान रचा. उन्होंने 147 गेंदों में नाबाद 200 रन बनाए और पहली से आखिरी गेंद तक बल्लेबाजी कर भारत को विशाल जीत दिलाई.

मार्टिन गुप्टिल (237 रन)

2015 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 163 गेंदों में नाबाद 237 रनों की तूफानी पारी खेली. वे पारी की शुरुआत से अंत तक क्रीज पर मौजूद रहे और अपनी टीम को 393 रनों के स्कोर तक पहुँचाया.

फखर जमान (210 रन)

पाकिस्तान के फखर जमान ने 20 जुलाई 2018 को जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 210 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. उन्होंने 156 गेंदों का सामना किया और अंत तक नाबाद रहकर पाकिस्तान के लिए पहला वनडे दोहरा शतक बनाने का गौरव हासिल किया.

ODI

स्टैमिना और क्लास का संगम इन सभी बल्लेबाजों ने दिखाया कि कैसे शुरुआती संयम के बाद अंत में तेजी से रन बनाकर मैच का रुख बदला जाता है. 50 ओवर तक लगातार बल्लेबाजी करना और फिर भी बड़े शॉट्स खेलना इनकी अद्भुत फिटनेस और एकाग्रता को दर्शाता है.

ODI

ये पारियां क्रिकेट जगत में हमेशा के लिए अमर हो गई हैं क्योंकि इनमें अंत तक हार न मानने का जज्बा झलकता है। इन चारों महान खिलाड़ियों में से आपकी सबसे पसंदीदा पारी कौन सी है.

