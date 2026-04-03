Healthy breakfas: ओटमील या अंडे, जानिए कौन सा नाश्ता आपकी बॉडी के लिए परफेक्ट

Healthy breakfas: ओटमील और अंडे दोनों ही पौष्टिक नाश्ते के बेहतरीन विकल्प हैं. जहां ओटमील फाइबर से भरपूर होकर पाचन और हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद है, वहीं अंडे हाई प्रोटीन के कारण मसल्स बिल्डिंग और एनर्जी के लिए बेहतर माने जाते हैं. दोनों का चुनाव आपकी जरूरत और डाइट प्लान पर निर्भर करता है, लेकिन इन्हें साथ में शामिल करना एक संतुलित और हेल्दी विकल्प हो सकता है.