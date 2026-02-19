  • Home>
O Romeo Box Office Collection: तृप्ति डिमरी की तीसरी सबसे बड़ी हिट बनी ‘ओ’रोमियो’, अब तक कर चुकी है इतने करोड़ की कमाई

O Romeo Box Office Collection: शाहिद कपूर की ओ’रोमियो बॉलीवुड में दर्शकों की पहली पसंद है. विशाल भारद्वाज की रोमांटिक एक्शन थ्रिलर आज भारत में हाफ-सेंचुरी लगाने वाली है. लेकिन उससे पहले, यह त्रिप्ति डिमरी की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. 


By: Shubahm Srivastava | Published: February 19, 2026 8:37:47 PM IST

1/7

ओ’रोमियो की कमाई

ऑफिशियल अपडेट के मुताबिक, ओ’रोमियो ने छठे दिन 3.90 करोड़ कमाए. दूसरे बुधवार को 34% की रेगुलर गिरावट के साथ इसने स्थिर पकड़ बनाए रखी. मिली-जुली वर्ड ऑफ़ माउथ के बावजूद, शाहिद कपूर की स्टार पावर ने अब तक दर्शकों को थिएटर तक खींचकर लाने में कामयाबी हासिल की है.

2/7

भारत में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

भारत में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6 दिनों में 49.41 करोड़ तक पहुंच गया है. आज, यह रोमांटिक एक्शन थ्रिलर भारत में कामयाबी से हाफ-सेंचुरी लगाएगी. यह कथित तौर पर 80 करोड़+ के बजट में बनी है और अभी तक ब्रेक-ईवन स्टेज तक नहीं पहुंच पाई है. GST मिलाकर, कुल कमाई 58.30 करोड़ होती है.

3/7

नीचे हर दिन का बॉक्स ऑफिस ब्रेकडाउन (इंडिया नेट कलेक्शन)

पहला दिन: 9.01 करोड़
दूसरा दिन: 14.50 करोड़
तीसरा दिन: 11 करोड़
चौथा दिन: 5.10 करोड़
पांचवा दिन: 5.90 करोड़
छठा दिन: 3.90 करोड़
कुल: 49.41 करोड़

4/7

तृप्ति डिमरी ने अपनी तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म दी!

कोविड के बाद का समय लीड हीरोइन, तृप्ति डिमरी के लिए जादुई रहा है. सिर्फ़ 6 दिनों में, ओ'रोमियो उनकी तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, जिसने विक्की कौशल की वो वाला वीडियो (44.48 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है. अब देखना होगा कि यह कितनी जल्दी बैड न्यूज़ को हराकर दूसरा स्थान हासिल करती है. हालांकि, भूल भुलैया 3 अभी भी उनकी पहुंच से बाहर है.

5/7

तृप्ति डिमरी की भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फ़िल्में (सिर्फ़ लीड रोल वाली)

भूल भुलैया 3: 281.56 करोड़
बैड न्यूज़: 64 करोड़
ओ’रोमियो: 49.41 करोड़ (6 दिन)
विक्की विद्या का वो वाला वीडियो: 44.48 करोड़
धड़क 2: 24.24 करोड़

6/7

ओ’रोमियो बॉक्स ऑफ़िस डे 6 समरी

इंडिया नेट: 49.41 करोड़
इंडिया ग्रॉस: 58.30 करोड़

7/7

तृप्ति डिमरी की शुरुआत

तृप्ति डिमरी बॉलीवुड की उभरती हुई अभिनेत्री हैं, जिन्होंने लैला मजनू से पहचान बनाई. बुलबुल और काला में उनके अभिनय को सराहना मिली. रणबीर कपूर की एनिमल के बाद उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी. दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और अलग रोल चुनने के लिए जानी जाती हैं.

