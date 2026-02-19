O Romeo Box Office Collection: तृप्ति डिमरी की तीसरी सबसे बड़ी हिट बनी ‘ओ’रोमियो’, अब तक कर चुकी है इतने करोड़ की कमाई

तृप्ति डिमरी ने अपनी तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म दी!

कोविड के बाद का समय लीड हीरोइन, तृप्ति डिमरी के लिए जादुई रहा है. सिर्फ़ 6 दिनों में, ओ'रोमियो उनकी तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, जिसने विक्की कौशल की वो वाला वीडियो (44.48 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है. अब देखना होगा कि यह कितनी जल्दी बैड न्यूज़ को हराकर दूसरा स्थान हासिल करती है. हालांकि, भूल भुलैया 3 अभी भी उनकी पहुंच से बाहर है.