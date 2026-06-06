संभालना मुश्किल…टीवी की संस्कारी बहू ने उतारा शर्म का चोला, बिकिनी पहन समुद्र में नहाकर दिखाया भीगा बदन; देखें Photos
Nyra Banerjee Profile: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम नायरा बनर्जी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें साझा की है. जिसमें वो समुद्र किनारे बिकिनी लुक में किलर लुक देते हुए नजर आ रही हैं. दर्शक नायरा बनर्जी की फोटो देखकर उनके द्वारा किए गए संस्कारी लुक को भूलते हुए नजर आ रहे हैं. जिसके बाद लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं. भले ही नायना बनर्जी टीवी शो में संस्कारी बहू के किरदार में नजर आती हो, लेकिन असल में रियल लाइफ में वो काफी बोल्ड और बिंदास किरदार में नजर आ रही हैं.
कौन हैं नायरा बनर्जी?
नायरा बनर्जी एक लोकप्रिय भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं, जो हिंदी टेलीविजन, बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जानी जाती हैं.
किन टीवी शो में किया काम
नायरा के काम की बात करें वो टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने दिव्य दृष्टि औऱ पिशाचिनी जैसे टीवी शो किए हैं. इसके अलावा वो रियलिटी शोज खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं.
बिकिनी में तस्वीरें की शेयर
नायरा बनर्जी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो सुपर सिजलिंग नजर आ रही हैं.
फोटो देख बढ़ जाएंगी धड़कनें
नायरा बनर्जी की हॉट और सिजलिंग फोटो देखने के बाद आपकी दिल की धड़कनें बढ़ सकती हैं.
समंदर में नहाती आईं नजर
इन तस्वीरों में नायरा बनर्जी ब्लैक प्लोरल प्रिंटेड बिकिनी में समंदर में नहाती हुई दिखाई दे रही हैं.
भीगी जुल्फों में दिया किलर पोज
जिसमें वो भीगी जुल्फों को लहराकर किलर पोज देते हुए नजर आ रही हैं.
नायरा ने बिखेड़ा जलवा
नायरा बनर्जी बिकिनी पहन बीच पर जलवा बिखेरते हुए नजर आ रही हैं. जिसमें वो ओपन हेयर और सटल मेकअप में डीवा लग रही हैं.
फैन्स हैरान
नायरा के बोल्ड लुक ने फैन्स को हैरान कर दिया है. तस्वीरें शेयर करते ही कमेंट सेक्शन में फैन्स उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं.