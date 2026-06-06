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संभालना मुश्किल…टीवी की संस्कारी बहू ने उतारा शर्म का चोला, बिकिनी पहन समुद्र में नहाकर दिखाया भीगा बदन; देखें Photos

Nyra Banerjee Profile: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम नायरा बनर्जी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें साझा की है. जिसमें वो समुद्र किनारे बिकिनी लुक में किलर लुक देते हुए नजर आ रही हैं. दर्शक नायरा बनर्जी की फोटो देखकर उनके द्वारा किए गए संस्कारी लुक को भूलते हुए नजर आ रहे हैं. जिसके बाद लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं. भले ही नायना बनर्जी टीवी शो में संस्कारी बहू के किरदार में नजर आती हो, लेकिन असल में रियल लाइफ में वो काफी बोल्ड और बिंदास किरदार में नजर आ रही हैं.


By: Sohail Rahman | Published: June 6, 2026 5:01:03 PM IST

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