देसी समोसे का विदेशी ट्विस्ट: Nutella और Pizza फ्लेवर ने किया सबको हैरान

भारत में समोसा सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है। गर्मागरम आलू वाले समोसे के साथ चाय पीना मानो रोज की थकान दूर करने का तरीका है। लेकिन समय के साथ स्वाद भी बदलते हैं और यही कारण है कि अब समोसा नए-नए फ्यूजन अवतार में सामने आ रहा है।