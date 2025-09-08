  • Home>
देसी समोसे का विदेशी ट्विस्ट: Nutella और Pizza फ्लेवर ने किया सबको हैरान

भारत में समोसा सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है। गर्मागरम आलू वाले समोसे के साथ चाय पीना मानो रोज की थकान दूर करने का तरीका है। लेकिन समय के साथ स्वाद भी बदलते हैं और यही कारण है कि अब  समोसा नए-नए फ्यूजन अवतार में सामने आ रहा है।

By: Komal Kumari Last Updated: September 8, 2025 10:57:51 IST
Nutella Samosa - Photo Gallery
1/7

नुटेला समोसा

मीठे प्रेमियों के लिए नुटेला समोसा किसी सपने से कम नहीं है। बाहर से खस्ता परत और अंदर से पिघलती चॉकलेट जैसी फिलिंग इसे बेहद खास बनाती है। एक बाइट लेते ही नुटेला की क्रीमी मिठास और कुरकुरी परत का कॉम्बिनेशन दिल को खुश कर देता है।

Maggi Noodle Samosa - Photo Gallery
2/7

मैगी नूडल समोसा

भारत में नूडल्स का प्यार और समोसे की परंपरा जब मिलती है तो नतीजा होता है मैगी नूडल समोसा। इसका मसालेदार और स्पाइसी फ्लेवर इसे स्टूडेंट्स और युवाओं का फेवरेट बनाता है।

Pizza Samosa - Photo Gallery
3/7

पिज्जा समोसा

पिज्जा का नाम सुनते ही चीज़ और ओरिगैनो का स्वाद ज़ेहन में आ जाता है। अब सोचिए वही स्वाद समोसे के अंदर छुपा हो तो? यही जादू है पिज्जा समोसे का। मोत्जारेला चीज, टमाटर सॉस और हर्ब्स से भरा यह समोसा युवाओं के बीच सबसे ज्यादा डिमांड में है।

PaneerChili Samosa - Photo Gallery
4/7

पनीर-चिली समोसा

अगर आप थोड़ा मसालेदार और चटपटा खाना पसंद करते हैं तो पनीर-चिली समोसा आपके लिए परफेक्ट है। मुलायम पनीर, प्याज और हरी मिर्च का मेल हर बाइट को स्पाइसी और एनर्जेटिक बनाता है।

Sweet Corn Samosa - Photo Gallery
5/7

स्वीट कॉर्न समोसा

हल्की मिठास और नमकीन स्वाद का मेल है स्वीट कॉर्न समोसा। मकई के दाने जब मसालों के साथ पककर समोसे की परत में भर जाते हैं तो हर बाइट में एक अलग ही फ्लेवर मिलता है।

Mashed Potato and Cheese Samosa - Photo Gallery
6/7

मैशड आलू और चीज समोसा

आलू समोसे का दिल हैं, और जब उसमें चीज़ जुड़ जाए तो स्वाद दोगुना हो जाता है। मैशड आलू और पिघलता चीज एक साथ मिलकर मुंह में ऐसा स्वाद छोड़ते हैं जिसे भुलाना मुश्किल है।

Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

