  • महाकाल दर्शन करने पर घिरीं Nushrratt Bharuccha, मुस्लिम होने के बाद भी पूजा-पाठ करते हैं ये सितारे; मंदिर जाने पर उठ चुके हैं सवाल

महाकाल दर्शन करने पर घिरीं Nushrratt Bharuccha, मुस्लिम होने के बाद भी पूजा-पाठ करते हैं ये सितारे; मंदिर जाने पर उठ चुके हैं सवाल

Muslim Bollywood Stars: बॉलीवुड में कई सितारे मुस्लिम होने के बाद भी हिंदू देवी-देवताओं में विश्वास रखते हैं. साथ ही सनातन परंपराओं का सम्मान करते हैं. लेकिन जब आस्था निजी है, मंदिर जाने पर विवाद क्यों है? संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, हम अपने मुताबिक किसी भी धर्म को मान सकते हैं. कई बाद यह बहस देश के लोगों की आस्था पर भी सवाल उठा देती है. इस लिस्ट में कई पॉपूलर बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हैं.

 


By: Preeti Rajput | Published: January 2, 2026 9:33:41 AM IST

1/7

नुसरत भरूचा

उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक्ट्रेस नुसरत भरूचा नए साल के शुरुआत से पहले दर्शन करने पहुंच गई थीं. जिसके बाद तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. जहां कुछ लोग उनके इस कदम की सराहना कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग मुस्लिम व्यक्ति के हिंदू मंदिर जाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं. हालांकि, यह पहली बार नहीं है कि कोई मुस्लिम एक्टर किसी हिंदू देवी-देवताओं के मंदिर जाने पर विवाद हुआ है.

2/7

सलमान खान

बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान ईद के साथ-साथ गणेश चतुर्थी और दीवाली भी पूरे उत्साह और परिवार के साथ मनाते हैं. दरअसल, सलमान खान का सनातन धर्म से गहरा नाता रहा हैं. बता दें कि उनकी मां सलमा हिंदू हैं. वह गणपति बप्पा की स्थापना और विसर्जन पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं. सलमान कई बार कह चुके हैं कि उनके लिए धर्म से ऊपर इंसानियत है.

3/7

शाहरुख खान

हिंदू परिवार के दामाद शाहरुख खान को लेकर भी विवाद हो चुका है. एक्टर की पत्नि गौरी ने अपने नाम में खान जोड़ा लेकिन वह आज भी सनातन धर्म को मानती हैं और घर में सभी हिंदू त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाती हैं. शाहरुख खान की मां वैष्णो देवी पर असीम आस्था है. वह अपनी फिल्म रिलीज से पहले मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं. किंग खान कई बार कह चुके हैं कि वह खुद को पहले भारतीय मानते हैं. साथ ही सभी धर्मों का सम्मान करते हैं.

4/7

आमिर खान

आमिर खान भी हिंदू परंपराओं से जुड़े रहते हैं. उनकी दो एक्स पत्नि हिंदू थीं. आमिर खान ने अपनी फिल्म 'लगान' में भगवान शिव की पूजा की सीन दिखाया था.  गणेश चतुर्थी के मौके पर भी वह पूरे परिवार के साथ पूजा पाठ करते हैं. आमिर का कहना है कि सनातन दर्शन प्रश्न पूछने और सत्य की खोज की स्वतंत्रता देता है.

5/7

सारा अली खान

सारा अली खान, सैफ और अमृता सिंह की केदारनाथ, वैष्णो देवी और शिव मंदिरों में जाते रहते हैं. साल 2023 में शिव मंदिर में पूजा करते हुए ट्रोल किया गया. लेकिन सारा सभी धर्मों में विश्वास रखती हैं. वह गणेश चतुर्थी पर घर में गणपति स्थापित करती हैं. वह 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुकी हैं.

6/7

हिना खान

एक्ट्रेस हिना खान दोनों अल्लाह और हिंदू देवी-देवताओं पर पर विश्वास रखती हैं. हर साल गणपति बप्पा के दर्शन करने सिद्धिविनायक जाया करती हैं. अब वह एक हिंदू परिवार की बहू भी बन चुकी हैं.

7/7

सोहा अली खान

सोहा अली खान एक्टर कुणाल खेमू से शादी के बाद हिंदू रीति-रिवाज को अपनाती हैं. पूरे परिवार के साथ वह दिवाली, गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार मनाती हैं.

