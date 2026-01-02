महाकाल दर्शन करने पर घिरीं Nushrratt Bharuccha, मुस्लिम होने के बाद भी पूजा-पाठ करते हैं ये सितारे; मंदिर जाने पर उठ चुके हैं सवाल

शाहरुख खान

हिंदू परिवार के दामाद शाहरुख खान को लेकर भी विवाद हो चुका है. एक्टर की पत्नि गौरी ने अपने नाम में खान जोड़ा लेकिन वह आज भी सनातन धर्म को मानती हैं और घर में सभी हिंदू त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाती हैं. शाहरुख खान की मां वैष्णो देवी पर असीम आस्था है. वह अपनी फिल्म रिलीज से पहले मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं. किंग खान कई बार कह चुके हैं कि वह खुद को पहले भारतीय मानते हैं. साथ ही सभी धर्मों का सम्मान करते हैं.