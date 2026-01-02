जन्म से मुस्लिम, आस्था में सनातन! वैष्णो देवी से केदारनाथ तक, मां संतोषी का भी रखती है व्रत — कौन है ये एक्ट्रेस?

Nushrratt Bharuccha: यह खास मुस्लिम एक्ट्रेस हिंदू धर्म की नैतिक मान्यताओं को मानती है और मुस्लिम होने के बावजूद धर्म और आस्था के बारे में बात करती है. बॉलीवुड विविधता और एकता का जश्न मनाता है, जहाँ अलग-अलग धार्मिक बैकग्राउंड के एक्टर, चाहे वे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या सिख हों, एक साथ आते हैं, एक-दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं, और खूबसूरती से सद्भाव को बढ़ावा देते हैं. इनमे से एक nushrratt-bharuccha भी हैं. जो धर्म से तो मुस्लिम हैं लेकिन मन में सनातन धर्म की आस्था रखती हैं.