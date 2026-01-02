  • Home>
  • जन्म से मुस्लिम, आस्था में सनातन! वैष्णो देवी से केदारनाथ तक, मां संतोषी का भी रखती है व्रत — कौन है ये एक्ट्रेस?

जन्म से मुस्लिम, आस्था में सनातन! वैष्णो देवी से केदारनाथ तक, मां संतोषी का भी रखती है व्रत — कौन है ये एक्ट्रेस?

Nushrratt Bharuccha: यह खास मुस्लिम एक्ट्रेस हिंदू धर्म की नैतिक मान्यताओं को मानती है और मुस्लिम होने के बावजूद धर्म और आस्था के बारे में बात करती है. बॉलीवुड विविधता और एकता का जश्न मनाता है, जहाँ अलग-अलग धार्मिक बैकग्राउंड के एक्टर, चाहे वे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या सिख हों, एक साथ आते हैं, एक-दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं, और खूबसूरती से सद्भाव को बढ़ावा देते हैं. इनमे से एक nushrratt-bharuccha भी हैं. जो धर्म से तो मुस्लिम हैं लेकिन मन में सनातन धर्म की आस्था रखती हैं. 


By: Heena Khan | Published: January 2, 2026 12:12:57 PM IST

1/6

सनातन धर्म की आस्था रखती हैं एक्ट्रेस

यह एक्ट्रेस मुस्लिम हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म के नैतिक सिद्धांतों को मानती हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने धर्म, मान्यताओं और आस्था के बारे में खुलकर बात की. मुस्लिम होने के बावजूद, वो वैष्णो देवी, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर और कई अन्य पवित्र हिंदू जगहों पर जा चुकी हैं.

2/6

जानें कौन हैं वो एक्ट्रेस

हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उनका नाम नुसरत भरूचा है. उनका जन्म 17 मई 1985 को एक दाऊदी बोहरा मुस्लिम परिवार में हुआ था. टेलीविज़न में काम करने के बाद, उन्होंने जय संतोषी मां (2006) से फिल्मों में डेब्यू किया.

3/6

इस फिल्म से मिली पहचान

उन्हें लव सेक्स और धोखा (2010) और प्यार का पंचनामा (2011) में अपने रोल्स के लिए पहचान मिली.

4/6

इस फिल्म ने मचाई धूम

नुसरत भरूचा की लेटेस्ट फिल्म, छोरी 2, को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने खूब पसंद किया है. लोककथाओं से प्रेरित यह फिल्म कन्या भ्रूण हत्या और पितृसत्तात्मक सामाजिक दबावों जैसे असल ज़िंदगी के मुद्दों को उठाती है, जो दर्शकों को पसंद आ रहे हैं.

5/6

केदारनाथ जाने से मिलता है सुकून

हाल ही में शुभंकर मिश्रा के साथ बातचीत में नुसरत भरूचा ने बताया कि वैष्णो देवी और केदारनाथ जैसी पवित्र जगहों पर जाने से उन्हें सुकून मिलता है, इसीलिए उन्हें ऐसी जगहों पर जाना पसंद है.

6/6

किसी ने मेरा नाम पुकारा

एक्ट्रेस ने कहा, “मैं वहाँ बैठी थी. मैं बस महसूस कर रही थी. हवा की आवाज़ भी आ रही थी. जब मैं दर्शन करके बाहर आई और नंदी भगवान के कान में कुछ फुसफुसाने गई, तो भीड़ में से नुसरत भरूचा की आवाज़ आई. मैं हैरान थी कि उसी समय घंटी बजी, किसी ने मेरा नाम पुकारा.”

